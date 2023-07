Chromecast avec Google TV (4K) pour 39 $ n’est pas un problème

Si vous ne possédez pas déjà un Chromecast avec Google TV, vous devez avoir une sacrée excuse. Ces petits dongles, surtout lorsqu’ils sont en solde, sont d’excellents achats. Ils diffusent du contenu 4K sur votre téléviseur non intelligent et fonctionnent très bien compte tenu de leur prix.

Pendant un temps limité, vous pouvez récupérer un modèle 4K pour seulement 39 $, soit 10 $ de moins que son prix habituel. Une fois que vous l’aurez obtenu, vous aurez accès à d’innombrables applications et à tous les principaux services de streaming comme Netflix, Max et Disney+. La télécommande dispose également d’un bouton Google Assistant dédié, vous permettant de contrôler bien plus que votre téléviseur.

Suivez le lien ci-dessous et accrochez-vous ce joli petit dongle.