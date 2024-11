Chromecast avait de meilleurs boutons de volume que Google TV Streamer

La nouvelle télécommande de Google pour le Google TV Streamer présente des améliorations claires, mais en ce qui concerne les boutons de volume, je suis convaincu que le Chromecast a bien fait les choses du premier coup.

Le Chromecast avec Google TV a été le premier appareil de streaming que Google a proposé (seul) avec une télécommande dédiée. La télécommande Chromecast était une petite télécommande avec un dos incurvé, huit boutons sur le dessus et un pavé de navigation. Sur le côté, cependant, se trouvaient deux autres boutons utilisés pour contrôler le volume.

Les boutons de volume sont parmi les plus utilisés sur n’importe quelle télécommande de téléviseur, et la décision de Google de les placer sur le côté a suscité des opinions mitigées. Certains ont apprécié l’ergonomie, tandis que d’autres ont estimé que les boutons devaient être visibles sur le dessus.

Personnellement, j’ai toujours aimé les boutons latéraux de la télécommande Chromecast, mais je n’avais aucune émotion particulière à ce sujet jusqu’à ce que je passe au Google TV Streamer le mois dernier. Après quelques semaines avec le Streamer dans mes deux zones de visualisation principales, je suis arrivé à une conclusion : la télécommande Chromecast a bien réglé les boutons de volume.











Les boutons latéraux n’étaient peut-être pas aussi intuitifs que les boutons situés sur le dessus de la télécommande du Streamer, mais une fois que vous les avez appris, ils sont considérablement meilleurs dans ce style spécifique de télécommande. C’est à cause du fond arrondi. Bien que Google ait rendu la télécommande un peu plus stable cette fois-ci, elle ne reste toujours pas immobile si vous utilisez la télécommande pour régler le volume. Non, il bouge plutôt et vous oblige essentiellement à prendre la télécommande pour changer le volume. L’avantage de l’ancienne télécommande était que la poignée que vous utilisiez naturellement pour appuyer sur les boutons la maintenait stable tout le temps, que vous preniez la télécommande ou non.

Bien que la télécommande Google TV Streamer présente des avantages ailleurs, comme le nouveau bouton de raccourci, j’aurais aimé que Google ne revienne pas sur ce choix de conception.

Qu’en penses-tu? Préférez-vous les boutons de volume sur le côté ou sur le dessus ?

