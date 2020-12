Google a commencé à déployer le Chrome OS 87 stable pour ses modèles de Chromebook via une mise à jour OTA. La mise à jour apporte de nouveaux fonds d’écran, une fonction de recherche par onglets et d’autres corrections de bogues de sécurité, a annoncé le géant du logiciel dans un article de blog. Comme prévu, la mise à jour logicielle se déploie de manière progressive et certains modèles de Chromebook peuvent ne pas bénéficier des fonctionnalités immédiatement. Google a également demandé aux utilisateurs de Chromebook de fournir des commentaires sur le forum Chromebook Central, au cas où ils trouveraient des bogues avec la nouvelle mise à jour logicielle.

Google, dans un article de blog, indique que Chrome OS stable est en cours de mise à jour vers la version v87.0.4280.88 (version de la plate-forme: 13505.63.0). En termes de nouvelle fonctionnalité, Chrome OS 87 intègre la fonction de recherche d’onglets qui permet aux utilisateurs de rechercher un onglet spécifique quel que soit le nombre de fenêtres ouvertes. Notamment, cette fonctionnalité faisait également partie de la nouvelle mise à jour de Google Chrome que la société a déployée pour la version Windows du navigateur il y a près de deux semaines. Les utilisateurs peuvent accéder à l’onglet de recherche en utilisant le raccourci Ctrl + Maj + A ou en sélectionnant le bouton déroulant circulaire dans le coin supérieur droit de Google Chrome. De plus, le panneau de configuration rapide ou le menu Paramètres affichera davantage les niveaux de batterie de vos écouteurs Bluetooth connectés. « Lorsque vous connectez un casque Bluetooth à votre Chromebook, une notification s’affiche en bas à droite de votre écran pour vous informer du niveau de la batterie du casque. Vous pouvez également vérifier le niveau de la batterie à tout moment lorsque le casque est connecté », A expliqué Google.

Google présente 36 nouveaux fonds d’écran de quatre artistes différents avec Chrome OS 87. Pour découvrir les nouveaux fonds d’écran, cliquez avec le bouton droit sur votre bureau et sélectionnez Définir le fond d’écran. Les utilisateurs peuvent également obtenir une image sélectionnée au hasard en cochant la case à côté de l’option Surprenez-moi. De plus, la nouvelle version du logiciel corrige une variété de bogues connus. La liste complète des bogues corrigés est disponible sur le forum Chromium Bugs. Comme mentionné, la nouvelle mise à jour pour les Chromebooks se déploie progressivement et les utilisateurs peuvent vérifier sa disponibilité manuellement en accédant à Paramètres> Sélectionnez À propos de Chrome OS> Sélectionnez Rechercher les mises à jour> Si le Chromebook trouve une mise à jour logicielle, il commencera à se télécharger automatiquement.