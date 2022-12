Chrome obtient la prise en charge des clés de passe pour une connexion plus facile, plus sûre et à l’épreuve du phishing

Chrome peut désormais tirer parti de la nouvelle technologie de clé de passe développée par Google, Apple et Microsoft pour corriger les lacunes de connexion des mots de passe.

Les clés d’accès, qui sont arrivées dans iOS 16 et MacOS Ventura ces dernières semaines, utilisent le plus souvent une vérification biométrique sur votre téléphone ou votre ordinateur portable pour authentifier votre accès à une application ou à un site Web. Avec Passkeys désormais disponible dans Chrome, le gestionnaire de mots de passe de Google peut synchroniser les mots de passe sur Chrome sur différents appareils et avec Android lui-même.

La combinaison d’avoir votre matériel avec vous et de passer le contrôle biométrique est plus sûre que les seuls mots de passe conventionnels et que les systèmes d’authentification à deux facteurs défectueux comme les codes de vérification envoyés par SMS.

“Nous devons le faire passer à l’authentification sans mot de passe“, a déclaré Ali Sarraf, un chef de produit Chrome, dans un article de blog jeudi. “Les clés de passe sont un remplacement beaucoup plus sûr des mots de passe et d’autres facteurs d’authentification hameçonnables. Ils ne peuvent pas être réutilisés, ne fuient pas dans les failles de serveur et protègent les utilisateurs contre les attaques de phishing.”

Les clés de passe restent jusqu’à présent inhabituelles dans le monde réel. Mais les sites Web et les applications ont commencé à prendre en charge la technologie. Par exemple, PayPal a ajouté la prise en charge des clés d’accès en octobre.