Google est déploiement quelques nouvelles fonctionnalités de gestion de la mémoire Chrome visant à vous aider à gérer plus facilement les onglets incontrôlables. Les mises à jour incluent de nouvelles « Alertes de problèmes de performances » et quelques modifications du mode Memory Saver existant, qui tente déjà de libérer les ressources des onglets inactifs en arrière-plan.

Les nouvelles alertes apparaissent lorsqu’un nouvel outil de détection des performances détecte que l’un de vos onglets utilise plus de ressources qu’il ne le devrait. La notification apparaît à côté de la vignette de votre compte dans la barre d’outils de Chrome sous la forme d’un petit graphique qui ressemble à un compteur de vitesse. (Si je ne le savais pas déjà, je pourrais penser que j’ai accidentellement ajouté une extension Ookla Speedtest à mon navigateur.) Si vous cliquez sur le graphique, il répertoriera les onglets incriminés et vous donnera la possibilité de « Rejeter » ou « Réparez maintenant. »

Google a également mis à jour Memory Saver, une fonctionnalité que la société a introduite dans Chrome en 2022 et qui met en attente les onglets lorsqu’ils monopolisent les ressources de votre ordinateur. Le porte-parole de Google, Scott Westover, a confirmé Le bord par e-mail que les modes sont nommés « Modéré », « Équilibré » et « Maximum », comme dans la capture d’écran au bas de cet article. (Au moment d’écrire ces lignes, le blog de Google répertorie les noms de manière incorrecte ; Westover a déclaré que cela serait corrigé plus tard dans la journée.)

Selon Google, Moderate interprète les besoins de votre système et gère les onglets pour vous, Balanced fonctionne en fonction des besoins du système et de vos habitudes de navigation, et Maximum désactivera les onglets le plus rapidement possible lorsque vous cesserez de les utiliser.