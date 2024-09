Chrome facilite le suivi des onglets du navigateur

Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Chrome qui visent à aider les utilisateurs à organiser et à suivre leurs onglets de navigateur sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. annoncé dans un nouveau billet de blog ces groupes d’onglets, qui permettent aux utilisateurs d’Android et de Chrome de bureau de regrouper les pages associées dans des groupes étiquetés de manière personnalisée, commenceront à être déployés sur Chrome pour iOS à partir d’aujourd’hui.

Une fois Chrome mis à jour, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent accéder à cette fonctionnalité en ouvrant la grille d’onglets, en appuyant longuement sur un onglet et en sélectionnant « Ajouter un onglet au nouveau groupe ». Des noms et des couleurs personnalisés peuvent ensuite être attribués aux groupes d’onglets créés pour les aider à rester organisés et facilement identifiables.

Voici une démonstration rapide montrant comment accéder au regroupement d’onglets sur Chrome pour iOS. GIF: Google

Une autre fonctionnalité qui est en cours de déploiement sur les applications Android et Chrome de bureau est la possibilité de synchroniser ces groupes d’onglets enregistrés sur plusieurs appareils. Cela devrait aider les utilisateurs à suivre toute activité en cours sans perdre de travail ou d’onglets spécifiques. Si les utilisateurs de Chrome commencent à planifier leurs vacances sur un téléphone, par exemple, ils peuvent ensuite regrouper ces onglets ouverts et les synchroniser automatiquement avec leur compte de bureau s’ils souhaitent passer à un écran plus grand. Google indique que cette mise à jour sera disponible « bientôt » sur Chrome sur iOS.

Chrome teste également une fonctionnalité qui suggère de manière proactive des sites Web ouverts sur d’autres appareils, ce qui devrait réduire la nécessité de les ajouter à vos favoris. Cette fonctionnalité expérimentale incitera les utilisateurs à revisiter des pages Web spécifiques lorsqu’ils ouvriront un nouvel onglet Chrome sur Android, iOS et ordinateur de bureau. Google a déclaré qu’il commencerait les tests « dans quelques semaines », mais n’a pas fourni de date de disponibilité générale.

Source link