Chrome bannit le format photo qui pourrait économiser de l’espace sur votre téléphone

Que ce passe-t-il L’équipe Chrome de Google a déclaré qu’elle supprimerait la prise en charge de JPEG XL, un format photo qui offre des avantages en matière d’économie d’espace et de qualité d’image. Pourquoi est-ce important Google aime un format rival qu’il a aidé à développer, AVIF, mais JPEG XL a certains avantages que les photographes pourraient apprécier, et le différend pourrait signifier que nous sommes coincés avec le bon vieux JPEG encore plus longtemps.

La nouvelle norme JPEG XL nécessite considérablement moins d’espace de stockage que JPEG tout en offrant une qualité d’image optimale, des facteurs qui ont convaincu les experts photo d’Adobe d’adopter cette technologie. Mais l’équipe Chrome de Google vient de supprimer le support.

À une époque où vous devez décider de débourser 100 $ de plus pour le téléphone avec plus d’espace de stockage, la technologie qui réduit la taille des fichiers photo semble être une excellente idée. Arriver à cet avenir, cependant, s’avère désordonné. JPEG XL a été un standard de l’industrie depuis 2021mais Google aime un rival qu’il a aidé à développer, appelé AVIF, et les iPhones d’Apple prennent des photos dans un autre format, HEIC.

Il y a plus à aimer JPEGXL que le gain d’espace. C’est adapté à un usage photographique, faisant un meilleur travail pour préserver les détails et les textures fins que les formats dérivés de la vidéo comme AVIF et HEIC. JPEG XL améliore également la qualité de l’image grâce à la prise en charge HDR, l’une des raisons pour lesquelles Adobe – généralement conservateur avec la prise en charge de nouveaux formats de fichiers – l’a approuvé. Facebook loue la vitesse de JPEG XL. Intel pense que c’est la meilleure des options de format photo de nouvelle génération.

Google n’a pas de droit de veto sur l’avenir de JPEG XL, mais en tant que fabricant du navigateur le plus utilisé au monde, il peut bloquer efficacement son utilisation sur le Web.

Les querelles sur les normes de l’industrie sont un problème courant qui entrave l’arrivée de nouvelles technologies et déroute les consommateurs à court terme. Un exemple classique, VHS contre Betamax, a fragmenté l’industrie de l’enregistrement vidéo par magnétoscope dans les années 1980, laissant des millions de clients du côté des perdants. La charge des smartphones est répartie sur USB-C et Lightning, bien qu’Apple s’éloigne lentement de son port Lightning. La recharge sans fil ne s’est pas propagée jusqu’à ce que la norme Qi ait vaincu les rivaux incompatibles.

Au fur et à mesure que l’industrie résout ses problèmes, le JPEG, vieux de plusieurs décennies, conserve un peu plus longtemps sa place au cœur du monde de la photo. Alors peut-être feriez-vous mieux de payer pour le stockage supplémentaire sur votre téléphone, Google Photos ou Apple iCloud.

Google Chrome vide JPEG XL

Chrome prend aujourd’hui en charge JPEG XL, souvent abrégé JXL pour son extension de nom de fichier, mais vous devez l’activer spécifiquement via un processus quelque peu technique. Dans une mise à jour logicielle vendredi, Google a supprimé le support JPEG XL pour les versions de Chrome qui feront leurs débuts dans les semaines à venir. Un dimanche explication pour la suppression de JPEG XL a déclaré que Google avait décidé d’abandonner le format pour des facteurs tels qu’une faible adoption, des avantages insuffisants et un effort pour améliorer les “formats existants”.

Le résultat a été un torrent de commentaires dans le système de suivi des fonctionnalités en faveur de JPEG XL, y compris de longue date Défenseur du JPEG XL, John Sneyers, qui a aidé à créer la norme. “Je pense qu’il est assez clair que JPEG XL apporte en fait des choses que les formats existants n’ont pas”, a-t-il déclaré dans un commentaire.

Jusqu’à présent, Google reste ferme, n’offrant aucun nouveau commentaire dans la discussion. La société n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Fans de JPEG XL : Adobe, Facebook, Intel, voire Google

Sneyers, qui travaille dans une société d’infrastructure Internet et Support JPEG XL Cloudinairea des alliés importants.

“Je pense que JPEG XL est actuellement le meilleur codec disponible pour une large distribution et consommation de photos fixes HDR”, a déclaré Eric Chan, ingénieur senior chez Adobe, dans un commentaire d’août avant la décision de Google de supprimer JPEG XL. “J’ai fait plusieurs comparaisons avec AVIF et je préfère JPEG XL en raison de sa plus grande polyvalence et de sa vitesse d’encodage plus rapide.”

Cette vitesse est particulièrement importante pour les clients Adobe Lightroom et Photoshop qui exportent souvent des centaines ou des milliers de photos, a-t-il déclaré. Adobe a intégré le support JPEG XL dans Photoshop, bien qu’il doive être activé manuellement.

La vitesse est également une des principales raisons pour lesquelles Facebook aime JPEG XL, a déclaré un membre de l’équipe d’images de Facebook Erik André a dit en 2021.

Intel considère JPEG XL comme un catalyseur clé pour le HDR, une technologie permettant de couvrir une gamme plus complète de tons clairs et sombres. “La prise en charge du navigateur est le chaînon manquant essentiel de cet écosystème”, a déclaré Roland Wooster, ingénieur principal chez Intel qui dirige également les travaux de normalisation HDR au

VESA groupe de normes d’affichage, dans un article d’août sur la question de savoir si Firefox de Mozilla devrait prendre en charge JPEG XL.

Même Google a aussi des fans. Jyrki Alakuijala, un chercheur qui a aidé à concevoir plusieurs technologies de compression, a déclaré en 2020 que JPEG XL est le plus fort techniquement et l’option la plus complète parmi les nouveaux formats d’image.

Mozilla et le parent de Facebook, Meta, ont refusé de commenter. Adobe et Intel n’ont fait aucun commentaire.

AVIF est-il l’avenir de nos photos ?

JPEG XL n’est pas le seul moyen d’améliorer la qualité d’image sur le Web. Google est l’un des principaux partisans d’AVIF, un format photo dérivé du format vidéo AV1 de l’Alliance for Open Media. Comme JPEG XL, AVIF est libre de droits, prend en charge le HDR et bénéficie d’une accélération des processeurs modernes à plusieurs cœurs de processeur.

Mozilla a aidé Google à développer AVIF, et il est intégré à Chrome et Firefox. Apple a commencé à prendre en charge AVIF dans Safari avec MacOS 13 et iOS 16. HEIC, encombré par les exigences de licence de brevet, ne devrait pas réussir en tant que format sur le Web.

AVIF a quelques inconvénients par rapport à JPEG XL, comme la réputation d’être plus lent à créer. Cela pourrait ralentir les diaporamas de photos sur le Web et entraver la photographie en mode rafale sur votre téléphone. Et AVIF manque d’une option “progressive” qui obtient rapidement une image de mauvaise qualité sur un site Web, puis étoffe ses détails. Cela aide les sites Web à se charger sans que les éléments ne sautent.

Avec de grands noms qui le soutiennent, AVIF pourrait l’emporter sur JPEG XL.

Mais ne vous attendez pas à le savoir bientôt. La prochaine fois que vous effectuerez une mise à niveau, pensez à ignorer le téléphone de 256 Go et à utiliser 512 Go de stockage.