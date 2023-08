Chrome aura désormais des mises à jour de sécurité hebdomadaires pour vous

Si vous faites partie des milliards de personnes qui utilisent le navigateur Chrome de Google, préparez-vous à des correctifs de sécurité plus fréquents.

Google commencera à publier des mises à jour de sécurité hebdomadaires pour son navigateur Chrome, a déclaré la société dans un article de blog Mardi. Auparavant, Google publiait des correctifs de sécurité dans le cadre de mises à jour qui sortaient toutes les deux semaines. Les correctifs les plus fréquents commenceront avec Chrome 116, qui a commencé à être déployé cette semaine.

Le géant de la technologie a déclaré qu’il accélérait les versions pour lutter contre les mauvais acteurs qui peuvent tirer parti des exploits trouvés par d’autres utilisant les versions bêta des navigateurs. Google a déclaré qu’une cadence de mise à jour hebdomadaire permettra à l’entreprise « d’expédier les correctifs de sécurité 3,5 jours plus tôt en moyenne » et de réduire considérablement la fenêtre permettant aux attaquants de développer et de déployer certains types d’exploits.

Les mises à jour hebdomadaires interviendront entre des mises à jour plus importantes, qui continueront d’être publiées toutes les quatre semaines.

Pour tenir les utilisateurs de Chrome informés des mises à jour, Google utilisera les notifications du navigateur sur ordinateur et mobile lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible. Il existe également une option pour vérifier si Chrome est déjà sur la dernière mise à jour.

Pour plus de conseils de sécurité, consultez les avantages et les inconvénients du mode de navigation sécurisée amélioré de Chrome et découvrez comment verrouiller votre réseau Wi-Fi.