Chrome ajoute un outil de solution rapide pour accélérer votre navigateur en un seul clic

Yui Mok/PA Images via Getty Images

Google introduit de nouvelles fonctionnalités dans Chrome qui devraient contribuer à améliorer les performances de votre navigateur. Dans un article de blogla société a détaillé trois nouvelles options pour mieux gérer les ressources de Chrome.

La première nouvelle option est une extension de Memory Saver, qui accélère la navigation en libérant la mémoire des onglets inactifs. Memory Saver n’est pas nouveau, mais l’outil propose désormais trois modes parmi lesquels vous pouvez choisir : les modes modéré, équilibré et maximum. Modéré désactivera les onglets uniquement lorsque votre système en a besoin, équilibré prend en compte à la fois vos habitudes de navigation et les besoins du système, et le mode maximum désactive les onglets lorsque vous arrêtez de les utiliser.

Une autre nouveauté est un outil de détection des performances, qui, selon Chrome, identifie de manière proactive les problèmes de performances potentiels et propose une solution. Par exemple, si vous naviguez sur un site Web intensif et que vous devez accélérer l’onglet que vous utilisez actuellement, Chrome peut suggérer de désactiver d’autres onglets qui utilisent des ressources supplémentaires, selon Google.

Google

Lorsque Chrome détecte un problème, une notification d’alerte de problème de performances apparaît sous la forme d’une icône de compteur de vitesse à gauche de votre photo de profil. Pour résoudre le problème, cliquez sur « Réparer maintenant ». Vous pouvez désactiver la détection des performances à tout moment si vous préférez garder un œil sur les choses manuellement.

Enfin, vous pouvez désormais personnaliser davantage les contrôles de performances de Chrome qu’auparavant. Vous pouvez désormais choisir des sites Web spécifiques qui doivent toujours avoir un onglet actif pouvant s’exécuter en arrière-plan, activer ou désactiver des indicateurs visuels pour les onglets inactifs, et bien plus encore.

Chrome est parfois notoirement lent, donc toute amélioration visant à accélérer les choses est la bienvenue. Et si Chrome laisse à l’utilisateur le choix des améliorations qu’il souhaite mettre en œuvre, c’est encore mieux.