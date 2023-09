Chrome a ajouté ma nouvelle fonctionnalité préférée de tous les temps

Chrome a peut-être reçu aujourd’hui l’une de ses plus grandes fonctionnalités de tous les temps, et je dis que je ne l’ai utilisé que quelques fois depuis que j’en ai entendu parler il y a quelques instants. Google a ajouté un moyen de nous permettre d’enregistrer des images individuelles en tant qu’images à partir de vidéos YouTube !

Si vous avez déjà regardé une vidéo YouTube et vu quelque chose dans cette vidéo que vous souhaitiez capturer, les étapes à suivre peuvent varier. Vous pouvez utiliser l’outil de capture d’écran de votre ordinateur (ou une option tierce) pour démarrer le processus, mais obtenir le bon timing, s’inquiéter du fait que la barre de lecture ne gêne pas et tenter d’obtenir l’image en haute résolution pourrait être difficile. Bien sûr, il existe des extensions Chrome et d’autres outils que vous pouvez utiliser pour rendre ce processus un peu plus facile, mais aucun ne sera aussi performant que ce que Google vient de nous donner.

Lorsque vous chargez une vidéo YouTube aujourd’hui dans Chrome, tout ce que vous avez à faire est de cliquer avec le bouton droit à l’intérieur de la vidéo et de choisir la nouvelle option « Copier l’image vidéo ». Cela copiera une image (semble être JPG) dans votre presse-papiers qui pourra ensuite être collée presque n’importe où (j’ai essayé dans Keep, Docs, Photoshop et Telegram).

Voici à quoi cela devrait ressembler :

Maintenant, quelques points à noter :

Vous devrez peut-être faire un clic droit deux fois afin d’obtenir le menu approprié comme celui ci-dessus. Le premier clic droit montre pour moi le menu noir de YouTube avec des options permettant de copier les codes d’intégration et d’afficher les statistiques des nerds, etc. Pour obtenir le menu avec « Copier le cadre vidéo », il vous suffit de cliquer à nouveau avec le bouton droit. L’ajustement de la résolution de la vidéo vous permet d’obtenir une copie de l’image vidéo dans cette résolution. Besoin d’une capture d’écran 4K ? Lisez la vidéo en 4K, puis copiez l’image vidéo pour en récupérer une de 3840 × 2160. Vous pouvez faire du 1080p, du 720p ou du 240p.

Les gars, je suis tellement excité.

// Google