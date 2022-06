Christopher Wool sur ce qui a ramené à la vie un «peintre du dimanche»

En 1993, Wool a publié son premier livre de photographies, « Absent Without Leave », des clichés très granuleux de scènes urbaines en Europe et dans d’autres endroits où il avait voyagé, les photos passées dans une photocopieuse pour en rendre beaucoup presque illisibles.

Cela a été suivi une décennie plus tard par «East Broadway Breakdown», extrait de milliers de photographies pour la plupart inhabitées que Wool avait prises entre 1994 et 1995 de cette rue du Lower East Side et des environs, la nuit, lors de promenades entre son studio et sa maison à Chinatown. Dans leur apparente abjection et leur désinvolture, ils montraient des affinités avec la photographie japonaise d’après-guerre. Mais ils étaient très individuels et montraient à quel point le paysage visuel urbain de Wool à New York dans les années 1990 – déversements, taches, sacs poubelles noirs, phares éblouissants, clôtures à mailles losangées, gribouillis de graffitis, mots au pochoir – imprégnait la peinture.

« Chicago, où j’ai grandi, avait une partie de ce look, mais New York était, surtout à l’époque, juste un endroit granuleux et granuleux, et j’étais visuellement intéressé par tout cela », a-t-il déclaré.

La commissaire Anne Pontégnie, qui a organisé l’exposition bruxelloise et qui a été la première à exposer abondamment les photographies de Wool aux côtés de ses peintures en 2002, m’a dit : « Depuis plus de 30 ans que je le connais, j’ai trouvé la photographie à tous les niveaux. de ce qu’il fait. Son abstraction n’est jamais purement formelle. C’est une abstraction qui en dit long sur sa vie.