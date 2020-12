Narcisse noir

BBC1, hier soir

Évaluation:

À louer, spacieuse location de vacances avec des vues spectaculaires, ne convient pas aux personnes souffrant de vertige. Animaux acceptés (aucune responsabilité n’est prise en cas d’accidents tragiques avec les animaux). Il est conseillé aux clients de garder les miroirs couverts à tout moment.

Pas étonnant que Son Excellence le Général ait du mal à trouver des locataires pour son palais himalayen de Black Narcissus (BBC1). Les volets s’ouvrent et les portes claquent. Les chats tombent morts. Le gardien met des bols de lait pour le fantôme résident et la propriété est livrée avec un saint homme yogique zombifié.

Ambitieuse Sœur Clodagh est déterminée à ne pas tenir compte de tout ce fol-de-rol, car elle et ses quatre religieuses ont mis en place une école de mission chrétienne, appelée St Faith.

The Sister Superior est jouée par l’ancienne Bond Girl Gemma Arterton, qui était Strawberry Fields dans l’oubliable Quantum Of Solace (elle souhaiterait peut-être que ce fait ne soit pas toujours tracé, mais bien sûr, elle sera Strawberry Fields pour toujours).

Le palais de Mopu, à la frontière de l’Inde avec le Népal, était autrefois la demeure des concubines du maharajah local. En 1914, sa fille dérangée se jeta du clocher dans le ravin, et maintenant, 20 ans plus tard, son spectre agité arpente les couloirs, surgissant dans les miroirs comme une sorte de vampire inversé.

«À vrai dire», murmure le général (Kulvinder Ghir), «je n’ai jamais aimé ce palais.

Clodagh refuse de se laisser distraire par cela, et quand Ruth (Aisling Franciosi), novice très nerveuse, commence à babiller en voyant les morts, elle lui donne une claque raide autour de la guimpe.

Mais même Clodagh ne peut rester inconscient du charme diabolique de M. Dean, joué par Alessandro Nivola. Mr Dean flirte avec toutes les nonnes, une cigarette serrée entre ses lèvres comme un Andy Capp sexy. Ruth s’affaiblit aux genoux à chaque fois qu’il la regarde.

La Sœur Supérieure se retrouve elle aussi à fantasmer de chevaucher dans les prairies ensoleillées et de plonger dans les lacs, et je ne pense pas que nous ayons besoin du docteur Freud pour nous dire de quoi il s’agit.

Si vous n’avez pas vu le film oscarisé de 1947 avec Deborah Kerr, cette adaptation du roman de Rumer Godden semble originale et surprenante – une combinaison érotiquement chargée d’un film d’horreur psychologique et de Call The Midwife. Dans une scène, les femmes enseignent aux rapscallions locaux, dans la suivante, elles ont des bouffées de chaleur sur les peintures murales du harem qui s’estompent.

Et tous sont attirés par l’escalier de pierre qui s’accroche, sans balustrade, au côté du palais au-dessus d’une falaise abrupte. C’est le seul moyen d’accéder au clocher et les religieuses doivent sonner régulièrement une cloche. On pourrait penser que M. Dean pourrait au moins réparer une rampe en bois.

Le Narcisse noir étrangement nommé continue ce soir et se termine demain. C’est facilement la meilleure chose qui se soit passée à Noël. Même si vous n’êtes pas fan d’histoires de fantômes, cela vaut la peine de regarder les paysages époustouflants. Tourné en partie sur place au Népal, il a pour toile de fond des montagnes si vastes qu’elles semblent trop grandes pour tenir dans le ciel.

Jim Broadbent a aussi un caméo, jouant un prêtre simulant une fièvre pour sortir de l’affectation

Il met également en vedette la regrettée Dame Diana Rigg dans son dernier rôle à la télévision, perforant vivement l’attitude arrogante de sœur Clodagh, avant de l’envoyer dans le nord gelé, en annonçant que personne ne pense qu’elle est à la hauteur.

Les pièces de théâtre pour les titans vieillissants de la télé peuvent aggraver une mauvaise production: Orson Welles en faisait beaucoup, sa présence signalant que le budget avait été gaspillé avant même le début du tournage.

Mais l’apparition de ces deux stars dans les scènes d’ouverture a été bien jugée, nous rassurant que cette histoire inhabituelle reposait sur des normes élevées et une attention aux détails.

Rosie Cavaliero, Karen Bryson et Patsy Ferran sont les autres missionnaires, étroitement enroulées dans leurs habitudes de coton grossier. Quand ils se couchaient pour passer leur première nuit sur le sol en pierre du palais, la tête et le corps liés dans un tissu blanc et ils ressemblaient à des cadavres de peste médiévaux.

Malgré la force du casting autour d’elle, c’est vraiment le travail de Miss Arterton de porter le drame. La confiance en soi de Sœur Clodagh a été entamée par la prédiction de la Mère Supérieure selon laquelle elle est trop égocentrique et trop inexpérimentée pour y faire face.

Les moindres menaces qui pèsent sur son autorité la laissent frémir de colère. Même l’échec de la chasse d’eau des toilettes intérieures est considéré comme un affront personnel. Ainsi, lorsque M. Dean déambule dans la cour boueuse, sifflant insolemment et ravivant des émotions primitives qu’elle croyait enterrées, la pauvre femme est forcément troublée.

Les habitants échangent tous des lires savantes. Cet endroit s’appelait autrefois la maison des femmes, et la débauche licencieuse s’est imprégnée de ses murs. Des robes aux chevilles et un crucifix en bois ne sont pas une protection contre cela.

The House Of Women ferait un meilleur titre que Black Narcissus. Pour cette question, le fantôme de la concubine, la mort de la sœur du général – ou, si vous vouliez aller à Mills & Boon, que diriez-vous de The Heights Of Forbidden Passion?

Mais oubliez le nom. Tout le reste est merveilleux.