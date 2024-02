Christopher Saunders : un ancien évêque de Broome accusé de viol en Australie

L’évêque australien Christopher Saunders a été accusé de viol et d’une série d’infractions sexuelles historiques, dont certaines contre des enfants.

L’homme de 74 ans a été arrêté mercredi à Broome, à l’issue d’enquêtes parallèles ordonnées par la police d’Australie occidentale et le pape.

M. Saunders a indiqué qu’il plaiderait non coupable de toutes les accusations portées contre lui.

Il est l’un des religieux catholiques les plus éminents à faire face à des accusations de cette nature.

M. Saunders est accusé de deux chefs de viol, de 14 chefs d’agression illégale et d’attentat à la pudeur et de trois chefs d’accusation de comportement indécent envers un enfant en tant que personne en autorité.

Les infractions présumées se sont produites dans les villes isolées de Broome, Kununurra et dans la communauté aborigène de Kalumburu, en Australie occidentale, entre 2008 et 2014.

Il a été libéré sous caution jeudi et condamné à résider à son domicile jusqu’à sa prochaine audience en juin, a rapporté l’Australian Broadcasting Corporation.

Outre le regretté cardinal George Pell, qui a été emprisonné puis acquitté, M. Saunders est le plus haut responsable catholique du pays accusé de délits sexuels sur des enfants.

Dans un communiqué publié jeudi, la Conférence des évêques catholiques d’Australie a promis de coopérer avec la police et a déclaré que les accusations portées contre M. Saunders étaient « très graves et profondément pénibles, en particulier pour ceux qui font ces allégations ».

“Il est juste et approprié, et même nécessaire, que toutes ces allégations fassent l’objet d’une enquête approfondie”, a déclaré l’archevêque de Perth, Timothy Costelloe.

Ordonné pour la première fois en 1976, M. Saunders a passé la majeure partie de sa carrière dans la région reculée du Kimberley, au nord-ouest du pays, et a été nommé évêque de Broome en 1996.

Le diocèse s’étend sur environ 770 000 kilomètres carrés (297 000 milles carrés) – une superficie à peu près la taille de la Turquie – et englobe certaines des régions les plus reculées du pays.

Bien connu pour ses activités sociales, son travail de plaidoyer et son accompagnement de jeunes hommes lors de voyages de camping et de pêche, M. Saunders est depuis longtemps une figure puissante au sein de la communauté locale. Il y a aussi une bière qui porte son nom.

Seule une poignée d’enquêtes Vos Estis Lux Mundi ont été entreprises dans le monde. Signifiant « Vous êtes la lumière du monde » en latin, les enquêtes Vos Estis sont commandées par le pontife et ont été lancées en 2019 pour lutter contre les abus sexuels et prendre des mesures contre les évêques et autres hauts fonctionnaires de l’Église catholique.