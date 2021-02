« Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots », a déclaré son ami et manager de longue date Lou Pitt dans sa déclaration à CNN. «C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire perdurera pour toutes les générations à venir.

En plus d’avoir joué le rôle principal du capitaine Von Trapp dans la comédie musicale de 1965 aux côtés de Julie Andrews, Plummer a remporté un Oscar de l’acteur de soutien pour son rôle dans le film de 2010 « Beginners » et a été nominé à nouveau en 2018 pour le monde », dans lequel il a remplacé Kevin Spacey en tant que milliardaire J. Paul Getty, après que le jeune acteur ait été englouti par le scandale.

Plummer est resté remarquablement occupé jusque dans ses 80 ans, co-vedette dans le meurtre-mystère à succès « Knives Out ». Parmi les autres rôles mémorables figuraient le rôle du journaliste Mike Wallace dans «The Insider», «Star Trek VI: The Undiscovered Country» et la voix du méchant dans le film d’animation de Pixar «Up».

Plummer a également joué Rudyard Kipling dans le classique de Michael Caine-Sean Connery « L’homme qui serait roi » et Sherlock Holmes – sur les traces de Jack l’Éventreur – dans le film de 1979 « Murder by Decree ».