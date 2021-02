L’acteur Christopher Plummer est décédé à l’âge de 91 ans, a déclaré son manager.

Lou Pitt, son ami de longue date et directeur de 46 ans, a déclaré: «Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots.

«C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire perdurera pour toutes les générations à venir.

La star canadienne était surtout connue pour son rôle de capitaine Von Trapp dans The Sound of Music en 1965.

En 2012, il est devenu l’acteur le plus âgé à remporter un Oscar pour son rôle de soutien dans Beginners, où il incarnait un homme qui se révéla gay plus tard.