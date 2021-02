Christopher Plummerde Couteaux sortis les co-stars pleurent la mort récente de l’icône de l’écran.

Le 5 février, Plummer – dont la carrière prolifique comprend des rôles dans des films comme Le son de la musique, Débutants, et Tout l’argent du monde –décédé dans sa maison du Connecticut avec sa femme Elaine Taylor De son coté. Il avait 91 ans.

L’un des derniers films de Plummer était Rian JohnsonWhodunnit nominé aux Oscars 2019 Couteaux sortis, dans lequel il a joué un écrivain riche qui meurt dans des circonstances mystérieuses alors que sa grande famille élargie reste chez lui. Maintenant, plusieurs co-stars du film ont parlé de la mort de Plummer.

Ana de Armas, qui a décrit l’infirmière de son personnage Marta dans le film et a été nominée pour un Golden Globe pour son rôle, a partagé un diaporama de photos de leur temps sur le plateau sur son Instagram, avec une légende émouvante.

«Mon cœur est brisé, mon cher Chris», écrit-elle. «Je ressens ta perte au plus profond de moi. Quelle chance ai-je eu de vous avoir à mes côtés dans ce qui a été l’une des meilleures expériences de ma carrière. Merci toujours pour votre rire, votre chaleur, votre talent, vos histoires sur Marilyn, les vitamines quand je tombé malade, votre patience, votre partenariat et votre compagnie. Je penserai toujours à vous avec amour et admiration. Repose en paix. «