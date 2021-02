Christopher Plummer, l’acteur prolifique et polyvalent né au Canada qui est devenu la célébrité comme le rôle principal romantique dans peut-être la comédie musicale de cinéma la plus populaire de tous les temps, a été considéré comme l’un des plus éminents Shakespeariens du siècle dernier et a remporté un Oscar, deux Tonys et deux Emmys sont décédés vendredi à son domicile de Weston, dans le Connecticut. Il avait 91 ans.

Sa femme, Elaine Taylor, a déclaré que la cause était un coup à la tête à la suite d’une chute.

Le descendant d’une famille autrefois élevée dont le statut avait diminué au moment de sa naissance, M. Plummer a néanmoins affiché les aspects extérieurs du privilège tout au long de sa vie. Il avait d’immenses et innombrables dons naturels: le visage et la silhouette d’un homme de premier plan; un air un peu distant qui trahissait la confiance suprême, sinon l’estime de soi; une grâce athlétique discrète; une voix parlante sonore (pour ne pas dire plummy); et une diction exquise.

Il avait aussi du charme et de l’arrogance dans une égale mesure, et une série à la fois bavarde et promiscieuse, tout cela qu’il a reconnu plus tard dans sa vie alors que ses manières s’adoucissaient et ses habitudes déclinaient. Dans un incident notoire en 1971, il a été remplacé par Anthony Hopkins dans le rôle principal de «Coriolanus» au National Theatre de Londres; selon le critique Kenneth Tynan qui à l’époque était le directeur littéraire du National, M. Plummer a été limogé lors d’un vote par la distribution pour comportement grossier et scandaleux. Pendant des années, jusqu’à ce qu’il vienne à partager l’opinion largement répandue de son film le plus connu – la comédie musicale bien-aimée de 1965 «The Sound of Music», dans laquelle il a joué le rôle de l’officier de marine autrichien Georg von Trapp aux côtés de Julie Andrews – en tant que divertissement familial chaleureux, M. Plummer l’a dénigré en le qualifiant de saccharine claptrap, se référant à lui comme «S&M» ou «The Sound of Mucus».