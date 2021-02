Christopher Plummer, le fringant acteur primé qui a joué le rôle du capitaine von Trapp dans The Sound of Music, est décédé à l’âge de 91 ans.

L’acteur canadien est décédé tôt vendredi matin à son domicile du Connecticut avec sa femme de 53 ans, Elaine Taylor, à ses côtés.

Plummer, un acteur shakespearien accompli honoré pour son travail varié sur la scène, la télévision et le cinéma au cours d’une carrière qui a duré plus de six décennies, est devenu le plus ancien lauréat d’un Oscar de l’histoire à l’âge de 82 ans en 2012.

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots », a déclaré son ami et manager de longue date Lou Pitt dans un communiqué confirmant sa mort.

«C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous.

Plummer s’est épanoui dans une succession de rôles charnus après 70 ans – une période de la vie où la plupart des acteurs disparaissent simplement. Il a réclamé un Oscar tant attendu à l’âge de 82 ans pour sa performance de soutien dans « Débutants » en tant qu’homme âgé qui sort du placard comme gay après la mort de sa femme.

«Tu n’as que deux ans de plus que moi, chérie», a déclaré Plummer, né en 1929, à sa statuette en or – donnée pour la première fois pour des films réalisés en 1927 et 1928 – lors de la cérémonie des Oscars en février 2012.

‘Où étais-tu, durant toute ma vie?’

Plummer est devenu l’acteur le plus âgé à remporter un Oscar – supplantant Jessica Tandy et George Burns, qui avaient tous deux 80 ans lorsqu’ils ont remporté le leur.

Plummer est apparu dans plus de 100 films et a également été nominé pour un Oscar pour son interprétation de l’auteur russe Leo Tolstoy dans « The Last Station » en 2009. Il a remporté deux Tony Awards pour son travail à Broadway, deux Emmy Awards pour son travail télévisé et s’est produit pour certaines des plus grandes compagnies de théâtre au monde.

Mais pour de nombreux fans, sa carrière a été définie par sa performance de veuf sévère dans «The Sound Of Music» – un rôle qu’il a appelé «une figure en carton, sans humour et unidimensionnelle». Dans son autobiographie de 2008 «In Spite Of Myself», Plummer fait référence au film avec l’acronyme espiègle «S&M».

Il lui a fallu quatre décennies pour changer sa vision du film et l’adopter comme un « film formidable » qui le rendait fier.

Plummer et Julie Andrews assistent à une projection de The Sound of Music en 2015

Le film sentimental et sain du réalisateur Robert Wise suit le chant de la famille von Trapp et leur évasion des nazis en 1938. Le personnage de Plummer tombe amoureux d’Andrews, représentant une femme embauchée pour s’occuper de ses sept enfants. Le film a remporté l’Oscar de la meilleure image de 1965.

«À l’origine, j’avais accepté l’offre de Robert Wise simplement parce que je voulais découvrir ce que c’était que d’être dans une comédie musicale», a écrit Plummer dans son livre. «J’avais un plan secret pour transformer un jour« Cyrano de Bergerac »en une comédie musicale de Broadway. «S & amp; M» serait donc un entraînement parfait en vue d’un tel événement.

Il a dit qu’il n’avait jamais chanté de ma vie auparavant – «même pas sous la douche» – avant de jouer un rôle qui comprenait le chant de la chanson «Edelweiss». Il a blâmé sa propre « séquence vulgaire » pour le désir de jouer dans une grande extravagance hollywoodienne.

«Et oui, d’accord, je l’admets, j’étais aussi un jeune salaud choyé, arrogant, gâté par trop de grands rôles de théâtre», écrit-il. « Aussi ridicule que cela puisse paraître, je nourrissais toujours le snobisme à l’ancienne de l’acteur de théâtre envers la réalisation de films. »

La renaissance de fin de carrière de Plummer a commencé avec «The Insider» (1999) du réalisateur Michael Mann dans lequel il a interprété l’intervieweur de CBS News Mike Wallace, agissant aux côtés d’Al Pacino et Russell Crowe.

Cela a été suivi par des triomphes dans le lauréat du prix du meilleur film du réalisateur Ron Howard ‘A Beautiful Mind’ (2001), le réalisateur Spike Lee ‘Inside Man’ (2006), ‘Up’ et ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ (tous deux en 2009) et «Barrymore» et «The Girl with the Dragon Tattoo» (tous deux en 2011).

Plummer est illustré ci-dessus dans le film Star Trek Vi de 1991

Plummer est né à Toronto le 13 décembre 1929 dans une famille privilégiée de chemin de fer. Il était l’arrière-petit-fils de Sir John Abbott, le troisième premier ministre du Canada.

Plummer a avoué un style de vie alcoolisé avec de nombreuses affaires dans les années 1960. Il a déclaré que sa troisième épouse, l’actrice britannique Elaine Taylor, l’avait forcé après leur mariage en 1970 à arrêter les folies qui ont dévoré certains de ses pairs et amis, tels que Richard Burton et Peter O’Toole.

«Ouais, j’ai arrêté», a-t-il déclaré au journal britannique Telegraph en 2010. «Carré fils de pute que j’étais, lâche que j’étais! Non, Elaine a dit: «Si vous n’arrêtez pas cette stupide suralimentation, je suis hors d’ici. Et merci mon Dieu. Elle a en quelque sorte sauvé ma vie.

Les premiers films de Plummer comprenaient « Inside Daisy Clover » de 1965 avec Natalie Wood et Robert Redford, sorti la même année que « The Sound Of Music », « The Fall of the Roman Empire » (1964) avec Sophia Loren et Alec Guinness, et « Triple Cross »(1966).

Parmi ses rôles les plus colorés figuraient celui d’un Klingon portant un cache-œil dans «Star Trek VI: The Undiscovered Country» (1991) et de voleur de bijoux urbain dans «The Return of the Pink Panther» (1975). Il a dit qu’il s’était donné des coups de pied pour avoir refusé le rôle de Gandalf dans la trilogie populaire «Le Seigneur des Anneaux».

L’un de ses derniers rôles majeurs était celui d’un autre patriarche, dans la comédie noire « Knives Out » en 2019.

Ses rôles à la télévision comprenaient la mini-série de 1983 «The Thorn Birds».