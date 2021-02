Dame Julie Andrews a rendu hommage à l’acteur Christopher Plummer de The Sound Of Music et Knives Out, décédé à l’âge de 91 ans.

Dame Julie, 85 ans, qui a joué aux côtés de Plummer dans la comédie musicale emblématique de 1965, a déclaré: «Je chéris les souvenirs de notre travail ensemble et tout l’humour et le plaisir que nous avons partagés au fil des ans.

«Mon cœur et mes condoléances vont à sa charmante épouse Elaine et à sa fille Amanda.

Elle a ajouté: « Le monde a perdu un acteur accompli aujourd’hui et j’ai perdu un ami chéri. »

Image:

Plummer et Julie Andrews lors de la projection du 50e anniversaire de Sound Of Music en 2015



Plummer est décédé paisiblement chez lui dans le Connecticut avec sa femme Elaine Taylor à ses côtés, a rapporté Deadline Hollywood.

Lou Pitt, son ami de longue date et directeur de 46 ans, a déclaré: «Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots.

«C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire perdurera pour toutes les générations à venir.

La star canadienne était surtout connue pour son rôle de capitaine von Trapp dans The Sound Of Music, qui a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film.

Il a dit qu’il n’avait jamais chanté auparavant de sa vie – « même pas sous la douche » – avant de jouer le rôle qui comprenait le chant de la chanson Edelweiss.

Il n’aimait pas le film, l’appelant « The Sound Of Mucus » dans les interviews. Mais il a changé d’avis plus tard dans sa vie, disant que c’était un « film formidable » qui le rendait fier.

Image:

Plummer (extrême droite) dans Sound Of Music de 1965



Plummer a eu une carrière variée dans le cinéma, la télévision et le théâtre, jouant dans des productions à Broadway et avec la Royal Shakespeare Company.

Mais sa carrière s’est particulièrement épanouie avec une succession de rôles remarquables à partir de ses 70 ans.

Certains de ses films les plus célèbres incluent The Insider de 1999, Knives Out de 2019 aux côtés de la star de Bond Daniel Craig, The Girl With The Dragon Tattoo, A Beautiful Mind et Pixar animation Up.

Parmi les plus décorés dans son domaine, Plummer a remporté un Oscar, deux Primetime Emmys, deux Tony Awards, un Golden Globe, un Screen Actors Guild Award et un Bafta au cours de sa carrière.

Image:

Christopher Plummer à la première de Knives Out, dans lequel il a joué en 2019. Pic: AP



En 2012, âgé de 82 ans, il est devenu l’acteur le plus âgé à remporter un Oscar pour son rôle de soutien dans Beginners, où il incarnait un homme qui se révéla gay plus tard.

« Tu n’as que deux ans de plus que moi, ma chérie », a déclaré Plummer, né en 1929, à sa statuette en or – donnée pour la première fois pour des films réalisés en 1927 et 1928 – lors de la cérémonie. « Où étais-tu, durant toute ma vie? »

En 2017, il a été annoncé qu’il remplace Kevin Spacey en tant que milliardaire frugal J Paul Getty dans All The Money In The World, après que des allégations d’inconduite sexuelle aient émergé contre l’acteur de House Of Cards.

L’année suivante, il a été nominé pour un Oscar pour son rôle, battant un autre record lié à l’âge pour devenir l’acteur le plus âgé à être nominé, après avoir été enrôlé à la 11e heure.

Le compte Twitter officiel des Oscars a déclaré que Plummer avait « séduit le public à travers les générations » avec ses rôles au cinéma. « Il nous manquera », a-t-il déclaré.

Image:

Plummer accepte l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans Débutants à la 84e cérémonie des Oscars à Hollywood



Sir Ridley Scott, qui a travaillé avec Plummer sur All The Money In The World, a également rendu hommage au regretté acteur.

Dans une déclaration conjointe avec sa femme Gianna, le réalisateur a déclaré: « Quel gars. Quel talent. Quelle vie.

«Et j’ai eu la chance de travailler avec lui il y a moins de deux ans et j’ai vécu une expérience formidable.

«Mes plus sincères condoléances vont à Elaine. Il nous manquera vraiment.

Image:

Christopher Plummer et sa femme Elaine Taylor en 1969



Chris Evans, co-vedette de Plummer’s Knives Out, a déclaré sur Twitter: « Quelle perte incroyable. Peu de carrières ont une telle longévité et un tel impact.

« L’un de mes souvenirs préférés de Knives Out était de jouer du piano ensemble dans la maison Thrombey entre les montages. C’était un homme adorable et un talent légendaire. »

Le réalisateur du film, Rian Johnson, a salué Plummer comme « une légende vivante qui aimait son métier » et « un gentleman absolu ».

« Tellement chanceux d’avoir partagé un set avec lui », at-il ajouté.

Image:

Plummer aux côtés de Toni Collette et Jamie Lee Curtis dans Knives Out. Pic: Lionsgate





L’acteur Elijah Wood de Lord Of The Rings a tweeté: « Tellement triste d’apprendre que Christopher Plummer est décédé. Quelle légende. »

La star de Star Trek, George Takei, a qualifié Plummer de « géant de la scène et de l’écran ».

L’acteur de création Joseph Gordon-Levitt a tweeté: « Christopher Plummer … l’un des plus grands. »

Et Netflix a décrit Plummer comme « un maître du métier dont les films vivront éternellement ».