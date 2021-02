Christopher Plummer, qui a honoré la scène, les cinémas et les écrans de télévision pendant six décennies, est décédé à 91 ans.

Plummer est décédé chez lui dans le Connecticut, avec sa femme Elaine Taylor à ses côtés, a déclaré à USA TODAY la porte-parole de l’agence de talents ICM Partners, Kate Cafaro.

Lou Pitt, l’ami de longue date et directeur de Plummer depuis 46 ans, a déclaré: «Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodestructeur et la musique des mots. C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous.

Le public se souviendra peut-être mieux de Plummer pour son rôle du capitaine Von Trapp dans la comédie musicale «The Sound of Music» de 1965. Le film a été décrié par les critiques à sa sortie, mais la réception a changé au fil des ans. Il est désormais considéré comme un classique. Pour sa part, Plummer a regretté le rôle et sa persévérance dans la culture pop, mais plus tard, il s’est adouci sur son pinceau d’être un homme de premier plan.

Plummer a fait la une des journaux en 2017 pour avoir remplacé Kevin Spacey dans le rôle de J. Paul Getty dans Ridley Scott, déjà tourné «All the Money In the World» après que Spacey ait été accusé d’agression sexuelle. Les scènes du film ont été reprises avec Plummer dans le rôle un mois seulement avant sa sortie. Le film rapportera à Plummer sa troisième nomination aux Oscars.

En jouant l’antagoniste du film, Plummer a déclaré à USA TODAY: «Si vous jouez un méchant, il est beaucoup plus intéressant de trouver toutes les belles qualités de la personne. Ou même lui en offrir en cadeau.

Avec une longue et riche carrière, Plummer avait autrefois la distinction d’être le plus ancien récipiendaire d’un Oscar (James Ivory est devenu le plus ancien récipiendaire en 2018), pour lequel il a remporté en 2012 à l’âge de 82 ans pour son portrait d’un homme âgé. qui se présente comme gay après la mort de sa femme dans «Débutants». En gagnant, il a plaisanté: « Tu n’as que deux ans de plus que moi chérie, où as-tu été toute ma vie? (À la naissance) Je répétais déjà mon discours d’acceptation de l’académie, mais c’était il y a si longtemps, heureusement pour toi. ‘ai oublié. «

En plus de son travail cinématographique, Plummer se sentait le plus à l’aise lorsqu’il était sur scène. Célèbre thespien shakespearien, Plummer est reconnu pour ses rôles de Hamlet, Iago et Lear. Sur six nominations, Plummer a remporté deux Tony Awards, le premier en 1974 en tant que meilleur acteur dans une comédie musicale pour le rôle-titre dans «Cyrano» et le second en 1997 en tant que meilleur acteur dans une pièce de «Barrymore».

Au cinéma et à la télévision, Plummer s’est davantage concentré sur le fait d’être un acteur de personnage qu’une star. Il a incarné le célèbre détective Sherlock Holmes dans «Murder by Decree», un voleur psychotique dans «The Silent Partner», l’écrivain russe Leo Tolstoy dans «The Last Station» et l’empathique Dr Rosen dans «A Beautiful Mind». Plummer a également prêté sa voix à l’explorateur Charles F. Muntz dans «Up» de Pixar.

On se souviendra également de lui pour sa générosité, aidant un Donald Sutherland prometteur à démarrer sa carrière. Après avoir joué dans «The Dirty Dozen», Sutherland voulait déménager à Hollywood pour décrocher plus de rôles mais n’avait pas l’argent, alors il a appelé Plummer.

«J’ai dit que je ne pouvais pas appeler», a déclaré Sutherland à USA TODAY en 2018, mais il l’a finalement fait. «Je pense que je l’ai réveillé. J’ai dit: «Chris, c’est Donald Sutherland. J’ai une chance d’avoir une carrière si je peux arriver en Californie, mais je n’ai pas d’argent. Il a dit: «Avez-vous un crayon? Notez ce nom et ce numéro de téléphone. Appelez-le le matin et il y aura 1 500 $ pour vous. «

Né le 13 décembre 1929 à Toronto, Plummer était le seul enfant de John Orme Plummer et d’Isabella Mary Abbott. Son arrière-grand-père était John Abbott, le troisième premier ministre du Canada.

Marié trois fois, Plummer laisse dans le deuil sa femme de 50 ans, Elaine, et sa fille unique, l’actrice Amanda Plummer, qu’il avait eu dans un précédent mariage avec l’actrice Tammy Grimes.

Contribution: Bill Keveney et Andrea Mandell