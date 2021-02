Christopher Plummer, qui a honoré la scène, les cinémas et les écrans de télévision pendant six décennies, est décédé à 91 ans.

Plummer est décédé chez lui dans le Connecticut, avec sa femme Elaine Taylor à ses côtés, a déclaré à USA TODAY la porte-parole de l’agence de talents ICM Partners, Kate Cafaro.

«Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots», a déclaré Lou Pitt, ami de longue date et directeur de Plummer depuis 46 ans. «Grâce à son art et à son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir.

Pendant plus de 50 ans dans l’industrie, Plummer a joué des rôles variés allant du film «La fille au tatouage de dragon» à la voix du méchant dans «Up» de 2009 et en tant qu’avocat avisé dans «Inherit the Wind» de Broadway . » En 2019, il a joué le rôle de romancier mystérieux assassiné dans le polar de Rian Johnson «Knives Out» et dans la série dramatique à suspense télévisée «Départ».

« Je deviens anxieux si je ne travaille pas », a déclaré Plummer à USA TODAY en 2012. « Après trois ou quatre semaines de temps libre, je vais commencer à jouer du tambour et à penser: ‘OK, allons-y.' »

Le public se souviendra peut-être mieux de Plummer pour son rôle du capitaine Von Trapp, qui fuit les nazis avec sa famille de chanteurs folkloriques et sa nourrice (Julie Andrews), dans la comédie musicale «The Sound of Music» de 1965. Le film a été décrié par les critiques à sa sortie, mais la réception a changé au fil des ans. Il est maintenant considéré comme un classique, même si Plummer a déploré son rôle de «sans humour et unidimensionnel». Plummer a passé le reste de sa vie à se référer au film comme «The Sound of Mucus» ou «S&M».

«Nous avons tellement essayé d’y mettre de l’humour», a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2007. «C’était presque impossible. C’était juste une agonie d’essayer de faire de ce type une figurine en carton.

Le rôle a catapulté Plummer à la célébrité, mais il n’a jamais pris la tête des hommes, malgré ses cheveux argentés, sa belle apparence et son accent anglais toujours aussi léger. Il préférait les parties de personnage, les considérant plus charnues. Son mémoire en 2012 était intitulé «En dépit de moi-même».

Plummer a fait la une des journaux en 2017 pour avoir remplacé Kevin Spacey dans le rôle de J. Paul Getty dans Ridley Scott, déjà tourné «All the Money In the World» après que Spacey ait été accusé d’agression sexuelle. Les scènes du film ont été reprises avec Plummer dans le rôle un mois seulement avant sa sortie. Le film rapportera à Plummer sa troisième nomination aux Oscars.

En jouant l’antagoniste du film, Plummer a déclaré à USA TODAY: «Si vous jouez un méchant, il est beaucoup plus intéressant de trouver toutes les belles qualités de la personne. Ou même lui en offrir en cadeau.

Avec une longue et riche carrière, Plummer avait autrefois la distinction d’être le plus ancien récipiendaire d’un Oscar (James Ivory est devenu le plus ancien récipiendaire en 2018), pour lequel il a remporté en 2012 à l’âge de 82 ans pour son portrait d’un homme âgé. qui se présente comme gay après la mort de sa femme dans «Débutants».

Avant sa cérémonie des Oscars triomphante, Plummer a déclaré à USA TODAY: « C’est agréable d’être nominé pour des prix. Et c’est agréable de les gagner. Mais vous ne pouvez pas vous en préoccuper. » Après avoir remporté le prix du meilleur soutien à a, il s’est tourné vers sa statuette en or et a plaisanté: « Tu n’as que deux ans de plus que moi chérie, où as-tu été toute ma vie? (À la naissance) Je répétais déjà mon discours d’acceptation de l’Académie, mais c’était il y a si longtemps, heureusement pour toi je l’ai oublié. «

En plus de son travail cinématographique, Plummer était un thespian célèbre, qui a été acclamé en particulier pour ses tours en tant que certains des protagonistes et méchants les plus célèbres de Shakepeare. On se souvient en particulier de son Hamlet, Iago et un « King Lear » au Lincoln Center en 2004.

Sur six nominations, Plummer a remporté deux Tony Awards, le premier en 1974 en tant que meilleur acteur dans une comédie musicale pour le rôle-titre dans «Cyrano», et le deuxième en 1997 en tant que meilleur acteur dans une pièce de «Barrymore». Il a également deux Emmys à son nom.

Ses autres rôles célèbres comprenaient le célèbre détective Sherlock Holmes dans «Murder by Decree», un voleur psychotique dans «The Silent Partner», l’écrivain russe Leo Tolstoy dans «The Last Station» et l’empathique Dr Rosen dans «A Beautiful Mind».

On se souviendra également de lui pour sa générosité, aidant un Donald Sutherland prometteur à démarrer sa carrière. Après avoir joué dans «The Dirty Dozen», Sutherland voulait déménager à Hollywood pour décrocher plus de rôles mais n’avait pas l’argent, alors il a appelé Plummer.

«J’ai dit que je ne pouvais pas appeler», a déclaré Sutherland à USA TODAY en 2018, mais il l’a finalement fait. «Je pense que je l’ai réveillé. J’ai dit: «Chris, c’est Donald Sutherland. J’ai une chance d’avoir une carrière si je peux arriver en Californie, mais je n’ai pas d’argent. Il a dit: «Avez-vous un crayon? Notez ce nom et ce numéro de téléphone. Appelez-le le matin et il y aura 1 500 $ pour vous. «

Né Arthur Christopher Orme Plummer le 13 décembre 1929 à Toronto, Plummer était le seul enfant de John Orme Plummer et d’Isabella Mary Abbott. Son arrière-grand-père était John Abbott, le troisième premier ministre du Canada. Ses parents ont divorcé peu de temps après sa naissance et il a été élevé par sa mère et ses tantes.

Plummer a commencé sa carrière sur scène et à la radio au Canada dans les années 1940 et a fait ses débuts à Broadway en 1954 dans «The Starcross Story». Bien qu’il soit encore relativement inconnu, il a été choisi comme Hamlet dans une performance de 1963 avec Robert Shaw et Michael Caine. Il a été enregistré par la BBC au château d’Elseneur au Danemark, où se déroule la pièce, et sorti en 1964. Il a remporté un Emmy.

Plummer a épousé l’actrice lauréate d’un Tony Tammy Grimes en 1956, et a engendré son unique enfant, l’actrice Amanda Plummer, en 1957. Comme ses deux parents, elle a également remporté un Tony, en 1982 pour «Agnes of God». (Grimes a remporté deux Tonys, pour « Private Lives » et « The Unsinkable Molly Brown. »)

Plummer et Grimes ont divorcé en 1960. Un mariage de cinq ans avec Patricia Lewis a pris fin en 1967. Plummer a épousé sa troisième femme, la danseuse Taylor, en 1970, et lui a attribué l’avoir aidé à surmonter un problème d’alcool.

« J’étais sur le point de sortir à la fin des années 60 », a déclaré Plummer à USA TODAY. « Je n’étais pas en forme. Si j’avais continué à boire et à être un idiot comme je l’étais, je serais tombé mort. »

«Je déteste parfois quand les gens remportent des prix et qu’ils continuent encore et encore, remerciant Dieu et leurs parents et leurs serviteurs», a poursuivi Plummer. «Mais vous trouvez que vous devez reconnaître les gens qui vous font avancer – et mon Seigneur, Elaine est certainement coupable de cela. Elle est tout pour moi en termes de force.

Il a reçu la plus haute distinction civile du Canada lorsqu’il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada par la reine Elizabeth II en 1968 et a été intronisé au Temple de la renommée du théâtre américain en 1986.

