Le maître cinéaste Christopher Nolan a été enchanté par l’Inde car il dit que le pays est « incroyablement visuel » avec une « histoire extraordinaire » qui en a fait un lieu idéal pour le tournage de son nouveau long métrage « Tenet ».

Présenté comme un jeu d’espionnage international de globetrots avec un élément de décalage dans le temps au centre, le film met en vedette John David Washington dans le rôle principal aux côtés de Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Kenneth Branagh, Aaron Taylor Johnson, Michael Caine et Clemence Poesy.

Nolan et son caméraman Hoyte van Hoytema ont tourné le film dans des pays comme le Danemark, l’Estonie, l’Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi qu’en Inde, où l’équipe est venue pour un tournage de cinq jours à Mumbai en septembre dernier.

Le cinéaste, qui avait précédemment tourné une courte série de son film de 2012 «The Dark Knight Rises» à Jodhpur, au Rajasthan, a déclaré qu’il avait choisi Mumbai parce que c’était l’une des «villes les plus extraordinaires du monde».

« Chaque fois que je vais en Inde, je remarque à quel point l’endroit est incroyablement visuel. J’avais filmé ‘The Dark Knight Rises’ à Jodhpur pendant quelques jours et je voulais toujours y retourner et avoir une séquence plus substantielle, et je a eu la chance de le faire sur « Tenet » « , a déclaré Nolan dans une transcription exclusive partagée avec PTI par Warner Bros.

« Nous avons photographié à Mumbai, qui est l’une des villes les plus extraordinaires au monde en termes d’architecture, de gens extraordinaires et d’abondance de vie dans la rue. C’est un endroit vraiment remarquable avec cette histoire extraordinaire, alors, pour y amener le public cela semblait être un cadre très excitant », at-il ajouté.

À Mumbai, le film a été tourné dans des domaines tels que Breach Candy Hospital, Cafe Mondegar, Colaba Causeway, Colaba Market, Gateway of India, Grant Road, Royal Bombay Yacht Club et Taj Mahal Palace Hotel.

Nolan a déclaré qu’il avait passé un bon moment à travailler avec des équipes locales pour prendre de superbes photos.

«Ils ont un tel amour pour le cinéma et une industrie cinématographique très développée, c’était très amusant de travailler avec les équipes locales et d’apprendre comment ils réalisent des films et travaillent avec eux pour réaliser des choses remarquables , y compris certaines des toutes premières vues aériennes de Mumbai dans un film.

« Il y a des choses vraiment intéressantes que nous avons pu capturer en filmant pendant une période relativement courte dans des conditions difficiles parce que c’était la saison de la mousson, donc quand il pleuvait, il pleuvait vraiment. Mais c’était un endroit si merveilleusement atmosphérique. » a ajouté le cinéaste de 50 ans.

Nolan a également évoqué le cordage dans une distribution internationale de stars pour le projet, souhaitant que le film traverse les frontières nationales.

« Il ne s’agit pas nécessairement de l’Amérique, mais de la survie de toute l’humanité. Je voulais que l’enjeu soit clair et clair à travers l’étendue des nationalités. C’est vraiment l’idée d’utiliser la diversité de la distribution pour pour exprimer que la menace est une menace pour le monde entier.

Donc de Rob Pattinson jouant un Anglais, à Kenneth Branagh jouant un Russe, à Elizabeth Debicki jouant un Anglais à Dimple Kapadia jouant une Indienne … Nous essayions vraiment de faire entrer beaucoup d’identités nationales différentes pour jouer, dit le cinéaste.

Dans des interviews précédentes, Nolan a déclaré qu’il avait toujours été fasciné par les films d’espionnage, en particulier la franchise James Bond, mais avec « Tenet », il voulait faire quelque chose de différent.

« J’ai toujours voulu faire un film d’espionnage, mais je savais aussi que je ne serais jamais aussi intéressé à faire le genre de film d’espionnage que j’ai regardé dans ma jeunesse. »

«Ce que je voulais vraiment faire, c’était trouver un moyen de dynamiser le public – leur donner une raison de regarder certains des tropes du genre d’une nouvelle manière, d’une nouvelle manière, ce qui est vraiment ce que nous fait avec le genre de braquage dans Inception, sur le monde des rêves. «

Le cinéaste a déclaré qu’il aimait remettre en question les conventions d’un genre particulier et les présenter au public d’une nouvelle manière.

«Vous pouvez maximiser votre contribution du public d’une certaine manière – il a des attentes concernant un certain genre, et vous en profitez pour faire avancer l’histoire.

« Vous obtenez également l’avantage d’utiliser ces conventions pour ancrer le public dans une série d’idées de science-fiction qui pourraient autrement être beaucoup trop abstraites pour être comprises dans un court laps de temps », a-t-il ajouté.

Un autre aspect du cinéma qui a fait de Nolan une figure divine pour de nombreux cinéphiles est son amour de jouer avec le temps. Dès son film révolutionnaire « Memento » en 2000, puis des films comme « Inception » (2010), « Interstellar » (2014) et « Dunkirk » (2017), le temps a été un fil conducteur qui les relie.

Sa réponse à ce constat est simple: il est «fasciné» par le temps.

«Dans mon travail, j’ai toujours ressenti une relation intéressante entre le processus de visionnage d’un film et le fonctionnement des films, et l’idée du temps qu’il contient et son rapport avec le temps.

Donc, pour moi, avoir des histoires qui explorent en quelque sorte la relation entre la façon dont nous percevons le temps dans la vie de tous les jours et la façon dont nous voyons le temps dans une salle de cinéma et regardons un film … cela me semblait toujours un endroit intéressant pour jouer », a déclaré Nolan.

Le cinéaste a déclaré que « Tenet » se sentirait comme une « sorte d’apothéose » à certaines des idées qu’il a explorées dans ses films.

«Il y a un sens dans lequel l’histoire de ‘Tenet’ est littérale, en faisant une réalité physique de l’histoire – des choses que j’ai faites structurellement ou métaphoriquement dans les films précédents», a ajouté Nolan.

Le film Warner Bros sortira dans les salles indiennes en anglais, hindi, tamoul et telugu le 4 décembre.