Le réalisateur Christopher Nolan a frappé Warner Bros, le studio hollywoodien auquel il a fourni des superproductions pendant près de 20 ans, au cours de ses plans de sortie en streaming récemment révélés.

Dans un annonce de choc la semaine dernière, Warner Bros a déclaré que sa liste de films 2021 – y compris Matrix 4, The Suicide Squad et Dune – serait lancée sur HBO Max en même temps que les cinémas aux États-Unis. Cela est venu après que le studio eut déjà révélé que le Wonder Woman suite sera diffusé en même temps que sur grand écran le jour de Noël.

Bien que cela signifie que plus de fans pourront voir les films pendant la COVID-19[feminine pandémie, le mouvement «sans précédent» a été considéré par beaucoup comme un coup dur pour l’industrie cinématographique en difficulté.

Image:

Le retour de Gal Gadot en tant que Wonder Woman frappera HBO Max ainsi que les cinémas le jour de Noël aux États-Unis. Photo: Warner Bros



Les cinémas ont été frappés par une série de retards dans les films de haut niveau en 2020, y compris les derniers versements de franchises populaires telles que merveille et James Bond.

L’un des plus grands réalisateurs d’Hollywood, Nolan est célèbre pour des films comme Inception, Dunkerque, la trilogie Dark Knight Batman et plus récemment le Tenet tant attendu plus tôt en 2020, et est un grand défenseur de l’expérience des films sur grand écran.

Répondant à la décision de Warner Bros, il a déclaré que sa première réaction était « l’incrédulité ».

S’adressant à Entertainment Tonight, Nolan a déclaré: « Il y a une telle controverse autour de ça, parce qu’ils ne l’ont dit à personne.

Image:

Nolan’s Tenet, avec Robert Pattinson et John David Washington, est sorti dans les salles en août. Photo: Melinda Sue Gordon / Warner Bros. Entertainment



« En 2021, ils ont certains des meilleurs cinéastes du monde, ils ont certaines des plus grandes stars du monde qui ont travaillé pendant des années dans certains cas sur ces projets qui leur tiennent à cœur et qui sont censés être grands. -expériences d’écran.

«Ils sont censés être là pour le plus large public possible. Et maintenant, ils sont utilisés comme un chef de file pour le service de streaming – pour le service de streaming naissant – sans aucune consultation. Il y a donc beaucoup de controverse. «

Nolan a déclaré que la situation était « très, très, très, très désordonnée ».

Il a poursuivi: « Ce n’est pas comme ça qu’on traite les cinéastes et les stars et les gens qui, ces gars-là ont beaucoup donné pour ces projets. Ils méritaient d’être consultés et discutés de ce qui allait arriver à leur travail. »

Warner Bros n’est pas le premier studio à changer la façon dont il sort des films à la suite de la pandémie.

Disneyremake en direct de Mulan a sauté les cinémas pour Disney + plus tôt cette année, et la prochaine Soul de Pixar fera de même – frapper le service le jour de Noël.

Dans sa déclaration annonçant le déménagement de Warner Bros, Ann Sarnoff, présidente et directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group, a déclaré: « Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec la réalité dans laquelle la plupart des théâtres les États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. «

On ne sait pas si le plan de Warner Bros s’étendra en dehors des États-Unis, car HBO Max n’est pas encore disponible ailleurs.