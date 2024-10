Christopher Nolan revient à Universal pour le prochain film, Matt Damon en pourparlers pour jouer

Christopher Nolan reste avec le distributeur Oppenheimer Universal Pictures pour son prochain film et Matt Damon est en pourparlers pour jouer, selon date limite.

Le rapport de Deadline affirme que la prochaine photo de Nolan devrait arriver en IMAX le 17 juillet 2026.

Aucun autre détail n’est actuellement connu sur le projet.

Nolan s’est séparé de Warner Bros. après Tenet, dans le sillage de Warner Bros.’ décision de déplacer son toute la liste des films 2021 sur HBO Max le réalisateur déclarant que « certains des plus grands cinéastes et des stars de cinéma les plus importantes de notre industrie se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. » Il a plutôt travaillé avec Universal pour Oppenheimer de 2023. Son premier film non distribué par Warner Bros. depuis Memento en 2000, Oppenheimer a remporté sept Oscars (dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur) et plus de 975 millions de dollars au box-office mondial. Il s’agit du biopic le plus rentable de tous les temps.

De son côté, Warner Bros. a précédemment exprimé son désir de réintégrer Nolan à l’avenir.

En attendant l’implication confirmée de Damon, le film marquerait la troisième collaboration entre l’acteur et Nolan, après Oppenheimer et Interstellar de 2014.

