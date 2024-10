Christopher Nolan reste à Universal pour le prochain film

Ajoutant l’insulte à l’injure au week-end terrible, horrible, pas bon, très mauvais de Warner Bros. Discovery, l’ancien joyau de la couronne de la WB, Christopher Nolan, restera avec Universal Studios dans un avenir prévisible. Par Le journaliste hollywoodienle prochain film du réalisateur sera pour Universal, qui a sorti le gagnant du meilleur film l’année dernière, Oppenheimer. De toute évidence, Nolan est satisfait de l’expérience. Il a réalisé le film qu’il voulait (un drame de trois heures sur la physique). D’une manière ou d’une autre, le film a rapporté près d’un milliard de dollars, bien qu’il s’agisse d’un drame de trois heures sur la physique, et Nolan a remporté sa première statue du meilleur réalisateur.

Comme presque tous ses films de la décennie précédente (sauf Interstellaire), le nouveau film sortira à la mi-juillet. Universal l’a prévu pour le 17 juillet 2026. Matt Damon, qui a joué dans Oppenheimer et il a eu un petit rôle bizarre dans Interstellaireest en pourparlers pour jouer. Cependant, les détails concernant l’intrigue du film restent secrets. On croise les doigts pour 2enet.

Il semble que la blague soit toujours sur Warner Bros., qui a tristement incendié sa relation avec Nolan à cause du désastreux plan de sortie jour et date de 2020. Nolan aurait envisagé de retrouver Yakko, Wakko et Dot plus tôt cette année, mais malheureusement pour les frères (et la sœur), ce dernier projet n’était pas mis aux enchères comme Oppenheimer. Le nouveau projet est allé « directement au studio » Le journaliste hollywoodien écrit. Nolan s’est fait un nom chez Warners avec son succès retentissant Chevalier noir des films, présageant de ce qui se passe dans Joker : Folie À Deux. Après PrincipeWarner Bros. a perdu Nolan mais a continué à faire des choix sauvages et chaotiques, comme Fille chauve-souris et libérer un Joker suite. Que pouvons-nous dire ? Certains studios veulent juste voir le monde brûler.