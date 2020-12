Warner Bros.a peut-être endommagé l’une de ses relations de réalisateur les plus précieuses avec sa récente décision controversée concernant les sorties en salles de 2021.

Christopher Nolan, qui a sorti tous ses films avec le studio depuis Insomnie en 2002, a fustigé l’entreprise dans une déclaration à Le Hollywood Reporter le lundi 7 décembre. Il a offert sa réaction à Warner Bros. ‘ annonce le jeudi 3 décembre que toute sa liste de films 2021 ferait ses débuts sur le service de streaming HBO Max le même jour que les films sortent en salles, plutôt que d’attendre la fenêtre habituelle de plusieurs mois pour les sorties à domicile.

« Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan.

Le 50 ans Dunkerque Le réalisateur a clairement indiqué qu’il considérait la décision comme nuisant à l’expérience cinématographique, sans parler de Warner Bros. ‘ ligne de fond.

« Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire passer le travail d’un cinéaste partout, à la fois au cinéma et à la maison, et ils le démontent au moment où nous parlons », a-t-il poursuivi. « Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre perturbation et dysfonctionnement. »