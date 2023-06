Christopher Nkunku inspire le RB Leipzig à remporter la deuxième saison consécutive de DFB-Pokal avec une victoire sur l’Eintracht Francfort

Un RB Leipzig inspiré par Christopher Nkunku a remporté samedi son deuxième titre consécutif en Coupe d’Allemagne, battant l’Eintracht Francfort 2-0 à Berlin.

Un an après avoir marqué un but en deuxième mi-temps qui a envoyé la finale 2022 aux tirs au but, Nkunku a sorti l’impasse après 71 minutes, son tir bas prenant une déviation et dans le but contre le cours du jeu.

Un Francfort sous le choc, qui avait le meilleur de la seconde mi-temps, cherchait à égaliser mais Leipzig marquait à nouveau, Dominik Szoboszlai balayant une passe de Nkunku sur le compteur.

Après avoir participé à quatre des cinq dernières finales de la Coupe d’Allemagne, le deuxième titre de Leipzig en deux ans s’impose fermement aux côtés du Borussia Dortmund en tant que challengers au trône du Bayern Munich.

« Quand vous gagnez quelque chose comme ça, vous n’avez qu’à célébrer – et c’est ce que nous ferons », a déclaré le milieu de terrain de Leipzig Konrad Laimer au réseau allemand ZDF.

Le manager de Leipzig, Marco Rose, a déclaré à la télévision allemande « gagner un titre et rendre autant de gens heureux, c’est quelque chose de génial. »

« J’ai bu très peu d’alcool ces derniers temps, mais aujourd’hui je vais être coincé, je pense. »

Le capitaine de Francfort, Sebastian Rode, a déclaré que le but de Nkunku était le tournant, déclarant à ZDF « nous n’avions tout simplement pas la puissance derrière » après la frappe.

Cette victoire a gâché les adieux de l’entraîneur de Francfort Oliver Glasner, l’Autrichien quittant le club à la fin de la saison après deux ans avec les Eagles, un an après les avoir emmenés au titre de la Ligue Europa.

Glasner a déclaré: « Quand vous affrontez Leipzig, c’est une distinction. Je suis très fier de ce que l’équipe a accompli au cours des deux dernières années. »

« Je repense à deux années merveilleuses. Quand j’y pense, j’en ai la chair de poule. »

Malgré la victoire, l’avenir immédiat est incertain pour Leipzig, qui pourrait perdre plusieurs stars dont Nkunku, Szoboszlai et Laimer cet été.

Le directeur sportif Max Eberl a confirmé une éventuelle sortie de Nkunku, déclarant à la télévision allemande « ce pourrait être » le dernier match de l’attaquant français pour Leipzig.

– Nkunku brille –

Avant le match, le match avait été présenté comme un affrontement d’idéologies contradictoires dans le football allemand.

Dans un coin, le nouveau riche Leipzig, qui n’en est qu’à sa 14e saison, contre la tradition de Francfort, l’un des quatre clubs restants de la première saison de Bundesliga en 1963-64 garanti de jouer dans la première division l’année prochaine.

L’annonceur du stade de Francfort a joué dans le conflit juste avant le coup d’envoi, affirmant que « la tradition ne s’achète pas », un coup direct à Leipzig, propriété de Red Bull.

Invaincu lors de ses 11 derniers matchs de coupe, Leipzig est sorti des blocs, Werner s’est accroché à une passe de Dominik Szoboszlai à peine quatre minutes avant de foncer droit sur le gardien.

Leipzig a dominé la possession mais Francfort a causé des problèmes sur le compteur, l’attaquant français Kolo Muani sondant une défense manquant la présence imposante du suspendu Josko Gvardiol.

La meilleure chance de la première mi-temps est revenue à Nkunku dans l’ombre de la mi-temps, l’attaquant français envoyant le ballon dans le filet latéral devant les doigts tendus du gardien de Francfort Kevin Trapp.

Après avoir prolongé d’un an son contrat à Francfort jusqu’en 2026 vendredi, le vainqueur de la Coupe du monde 2014, Goetze, a pris le contrôle du match au début de la deuxième strophe.

Le vétéran de quatre victoires en finale de la Coupe d’Allemagne, deux avec Dortmund et deux avec le Bayern, a mis Kolo Muani au but avec un chemin fileté parfait avant de forcer un arrêt désespéré à bout portant de Janis Blaswich.

Alors qu’un match d’ouverture de Francfort semblait probable, Leipzig a marqué contre le cours du jeu, le tir de Nkunku depuis le bord de la surface prenant une forte déviation du défenseur Evan Ndicka et dans le filet.

Francfort a effectué plusieurs changements pour égaliser, mais Leipzig a de nouveau marqué, Szoboszlai martelant après une contre-attaque radicale à cinq minutes de la fin pour sceller la victoire.

