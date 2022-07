Christopher Meyer, ambassadeur britannique aux États-Unis pendant le 11 septembre, décède à 78 ans

Christopher Meyer, un diplomate britannique qui, en tant qu’ambassadeur aux États-Unis, a servi d’intermédiaire entre le Premier ministre Tony Blair et l’administration George W. Bush après les attentats du 11 septembre et la préparation de la guerre en Irak en 2003, est décédé en juillet 27 ans 78. Sa mort a été confirmée dans un tweet par l’ambassadrice britannique aux États-Unis, Karen Pierce, mais aucune cause n’a été donnée dans les déclarations officielles britanniques. Les médias britanniques ont rapporté que M. Meyer avait subi un accident vasculaire cérébral dans une maison de vacances à Megève, en France.

Le 11 septembre 2001, M. Meyer déjeunait à l’ambassade britannique à Washington avec son ancien patron, l’ancien premier ministre britannique John Major. Ils discutaient de la conversation de M. Meyer la veille au soir avec la conseillère à la sécurité nationale Condoleezza Rice sur les défis pour l’Occident au Moyen-Orient et ailleurs.

Ensuite, M. Meyer et Major ont appris que le premier avion avait percuté le World Trade Center et ont regardé le reste se dérouler sous un niveau de sécurité verrouillé. “Ce monde dont nous parlions auparavant ne ressemblait en rien à ce à quoi nous étions confrontés le lendemain matin”, a déclaré plus tard M. Meyer au Daily Telegraph.

« C’était une époque poilue », a ajouté M. Meyer, qui a commencé son mandat à Washington à la fin de 1997 sous l’administration du président Bill Clinton. “C’était un moment très émouvant. Je me suis senti étouffé.

Au cours des 18 mois suivants, M. Meyer était au cœur d’un conseil de guerre transatlantique entre le gouvernement de Blair et l’administration Bush alors que la Grande-Bretagne devenait le principal partenaire américain dans l’invasion de l’Afghanistan après le 11 septembre et l’intensification de la guerre en Irak. . Blair a rompu avec de nombreux dirigeants européens pour soutenir les affirmations des États-Unis – contredisant les inspecteurs en armement de l’ONU – selon lesquelles Saddam Hussein développait des armes de destruction massive.

En 2002, la Grande-Bretagne a publié son propre rapport de renseignement renforçant la ligne de l’administration Bush selon laquelle l’Irak semblait avoir des armes biologiques et chimiques qui pourraient être déployées en aussi peu que 45 minutes. Les affirmations sur le programme d’armement de l’Irak se sont avérées fausses après l’invasion, qui a déclenché des années de guerre, de conflit civil et d’instabilité régionale qui ont fait au moins 150 000 morts, selon des groupes surveillant les pertes de guerre.

“Je serai avec vous, peu importe” : lisez le mémo secret de soutien de Blair à Bush

M. Meyer a subi une opération cardiaque d’urgence juste avant que les forces dirigées par les États-Unis n’entrent en Irak en mars 2003 et ne sont pas revenus en tant qu’ambassadeur. Plus tard, il s’est présenté comme un sceptique quant aux affirmations concernant l’arsenal irakien et a déclaré qu’il avait plaidé en privé pour ralentir la marche vers la guerre. Mais les liens croissants entre Blair et Bush se sont avérés être un “grand accélérateur”, a-t-il déclaré au Telegraph en 2003.

“Ma présence à Washington n’aurait pas fait la moindre différence”, a-t-il déclaré. “D’après mon expérience de la première guerre du Golfe, du Kosovo et de la guerre en Afghanistan, lorsque la guerre éclate, la diplomatie passe au second plan.”

M. Meyer s’est frayé un chemin glamour dans les couloirs souvent guindés de la diplomatie internationale. Il était un conteur astucieux, préférait les chaussettes rouges (et parfois vertes), jouait au tennis avec Rice et aimait lancer de somptueuses soirées avec sa femme multilingue Catherine. Leurs amis comprenaient le couple de pouvoir hollywoodien Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas.

“Les enfants cool s’éloignent”, a écrit le Washington Post à propos de la fête d’adieu des Meyers au début de 2003.

Après avoir quitté le corps diplomatique peu de temps après, il avait encore plus à dire. Son livre de 2005 “DC Confidential” était plein d’apartés – sur le camping avec l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger et le rafting avec le secrétaire à la Défense Donald H. Rumsfeld – mais n’a pas ménagé ses efforts avec certains responsables britanniques. Blair, écrit-il, a été « séduit » par la puissance américaine, et nombre de ses envoyés étaient des « pygmées » politiques qui n’ont pas réussi à impressionner leurs homologues américains.

Christopher John Rome Meyer est né à Beaconsfield, au nord-ouest de Londres, le 22 février 1944. Quelques semaines plus tôt, son père, un lieutenant d’aviation de la Royal Air Force, avait été perdu lors d’une mission de la Seconde Guerre mondiale au-dessus de la mer Égée. Sa mère a rejoint l’effort de guerre et M. Meyer a été envoyé au nord de Leicester pour vivre avec sa grand-mère, voyant sa mère le week-end.

M. Meyer a rejoint le ministère britannique des Affaires étrangères un an après avoir obtenu un diplôme en histoire de l’Université de Cambridge en 1965. Des affectations en Europe et à Londres ont suivi, y compris des analyses sur l’Union soviétique au ministère des Affaires étrangères et en tant que porte-parole du secrétaire aux Affaires étrangères Geoffrey Howe de 1984 à 1988.

M. Meyer a été aux États-Unis pendant six ans jusqu’en 1994, en congé sabbatique d’un an à l’Université de Harvard, puis dans divers rôles d’envoyé, notamment en matière de politique commerciale. Il quitte la diplomatie en 1994 pour devenir porte-parole du gouvernement conservateur de Major de 1994 à 1996.

Il a reçu le poste d’ambassadeur aux États-Unis – l’un des joyaux de la couronne de la diplomatie britannique – à une époque où l’Amérique surfait sur une vague économique et où la Grande-Bretagne se rebaptisait “Cool Britannia”. M. Meyer devait surtout garder la main sur la barre, avec des tâches telles que tenir Londres au courant des derniers rebondissements dans les révélations sur la liaison du président Bill Clinton avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky.

Il a fait ses devoirs. Clinton a été limité dans le temps à partir d’une autre course à la Maison Blanche. M. Meyer s’est demandé comment Bush – alors un candidat possible – s’intégrerait à Blair. Il a cherché alors le gouverneur du Texas Bush en 1998 au manoir du gouverneur à Austin et a eu une conversation de 40 minutes. “Bush a admis qu’à part le Mexique, il ne connaissait pas grand-chose aux affaires internationales et qu’il ferait bien d’élargir son expérience”, a écrit M. Meyer dans un rapport officiel sur la rencontre.

Entre 2003 et 2009, il a été président de la Commission britannique des plaintes contre la presse, qui traite des plaintes concernant les intrusions des médias dans la vie privée, y compris la famille royale. Puis il a accueilli plusieurs séries télévisées, dont “Mortgaged to the Yanks” en 2006, racontant les prêts américains d’après-guerre à la Grande-Bretagne, et “Getting Our Way”, une histoire de 500 ans de la diplomatie britannique basée sur son livre de 2009 du même nom.

Il a gardé un commentaire courant sur les affaires mondiales et les politiques britanniques sur son compte Twitter @sirsocks. Il a été anobli en 1998.

“DC Confidential” a cependant fait le plus de bruit. Un ancien vice-Premier ministre, John Prescott, a qualifié M. Meyer de «fop à chaussettes rouges» et s’est joint à d’autres pour demander qu’il soit puni pour avoir raconté des histoires d’initiés sur des dirigeants britanniques. Mais le public aimait ses histoires, y compris la façon dont Major se plaignait parfois de la couverture médiatique avant même de mettre son pantalon.

“Si les shakers de la société sont divisés entre les initiés et les étrangers, Sir Christopher Meyer est plus un initié qu’une langoustine bien au chaud dans sa coquille”, a écrit l’auteur britannique Jasper Gerard dans le Sunday Times.

Son premier mariage, avec Françoise Winskill, avec qui il a eu deux fils, s’est soldé par un divorce. En 1997, alors qu’il était brièvement ambassadeur en Allemagne, il a épousé Catherine Laylle Volkmann, une ancienne courtier en matières premières mi-française, mi-russe. À l’époque, elle participait à une campagne internationale pour le droit des parents divorcés et séparés d’avoir accès à leurs enfants lorsqu’ils traversaient les frontières.

Pendant une décennie, son ex-mari avait refusé de laisser leurs deux fils rentrer en Grande-Bretagne après des vacances dans son Allemagne natale. Un tribunal allemand a décidé que les enfants devaient rester en Allemagne, mais en tant que jeunes adultes, ils ont été réunis avec Laylle. En 1999, elle crée l’organisation Pact (Parents and Abducted Children Together), recrutant Hillary Clinton comme présidente d’honneur.

Des informations complètes sur les survivants n’étaient pas immédiatement disponibles.

La bataille judiciaire de Laylle a également été ce qui l’a rapprochée de M. Meyer. Une « parade nuptiale tourbillonnante », a-t-il dit plus tard. Ils se sont mariés dans un bureau d’état civil la veille de son départ pour Washington pour occuper le poste d’ambassadeur.