Les retrouvailles que nous attendions tous!

Le vendredi 15 janvier Christopher Meloni taquiné son retour très attendu à Law & Order: Unité spéciale des victimes. L’acteur de 59 ans s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo en noir et blanc de lui-même et de son ancien partenaire à l’écran Mariska Hargitay, qui joue le capitaine Olivia Benson.

Meloni, qui a joué le détective Elliot Stabler entre 1999 et 2011, a sous-titré le image, « Nous sommes un peu plus proches. »

Les fans attendent certainement avec impatience la réunion à l’écran de Benson et Stabler. En fait, beaucoup ont même sonné dans la section des commentaires de la photo.

Un fan enthousiaste a commenté: « J’AI ATTENDU DIX ANS POUR CELA !!!! »

Pareil, mon pote. Même.

Comme E! les lecteurs se souviendront peut-être que le retour de Meloni au drame juridique de longue date a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Initialement, la première de la saison 22 de Loi et ordre: SVU était censé marquer le retour de Stabler dans la franchise dans environ une décennie.

le Loi et ordre: SVU l’apparence était également censée présenter le nouveau Dick Wolf spectacle, Loi et ordre: crime organisé.