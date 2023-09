Christopher Knight, star de « Brady Bunch », révèle ce que la série lui a « appris » : « l’industrie du divertissement m’a sauvé »

La star de « The Brady Bunch », Christopher Knight, partage l’impact que la sitcom bien-aimée des années 1970 a eu sur son enfance.

L’acteur de 65 ans, qui a joué le deuxième fils Peter Brady pendant les cinq saisons de la série de 1969 à 1974, a récemment parlé à Fox News Digital de son dernier projet, le documentaire « Truelove: The Film ».

Au cours de son interview, Knight a expliqué que même s’il avait « tant » de bons souvenirs du tournage de la série télévisée, il a déclaré que c’était avec le recul qu’il avait réalisé à quel point l’expérience avait changé sa vie pour le mieux.

« Curieusement, cette émission a gagné en visibilité, en impact et en importance au fil du temps », a déclaré Knight. « Donc, en y repensant, c’est plus grand que ce qu’il était lorsque nous le vivions. Donc, la plupart de ces épiphanies et révélations ne viennent pas de ce spectacle mais du fait de le regarder en arrière. Et le mien est que j’ai été en partie sauvé. «

Il a poursuivi : « Je ne sais pas combien d’enfants du divertissement peuvent dire qu’en fait, l’industrie du divertissement les a sauvés. Cela m’a appris l’importance de s’entendre. »

« Et je ne sais pas si j’aurais appris cela si je n’avais pas eu la série pour être embrassé et l’environnement pour réfléchir sur moi, parce que ce n’était pas chez moi. Je suis une bien meilleure personne en tant que résultat de l’expérience. »

« The Brady Bunch » suit la vie d’une famille recomposée vivant dans une banlieue de Los Angeles. Dans la série, le veuf Mike Brady (Robert Reed), qui a trois fils, épouse Carol (Florence Henderson), mère de trois filles.

Les frères de Peter, Greg et Bobby, étaient respectivement joués par Barry Williams et Mike Lookinland. Les filles de Carol comprenaient Marcia (Maureen McCormick), Jan (Eve Plumb) et Cindy (Susan Olsen).

Contrairement à la famille parfaite dont Knight faisait partie à la télévision, l’acteur a déjà déclaré que sa propre enfance avait été difficile. Lors d’une apparition en 2013 dans « Oprah: Where Are They Now? » Knight a décrit sa famille comme « rien de comparable à « The Brady Bunch » ».

« En fait, ils détestaient ça », a-t-il déclaré. « Ma mère détestait ‘The Brady Bunch’. »

Il a expliqué que son père, qui était acteur de théâtre, et sa mère, qui était artiste, n’avaient aucun respect pour les acteurs de télévision. « La télévision était simplement un endroit où il fallait aller pour gagner de l’argent, car de vrais acteurs travaillaient sur scène », a-t-il déclaré à propos de l’opinion de ses parents.

Knight a rappelé que sa famille était dans une situation financière désastreuse au début de son enfance.

« Ma famille est très instruite et presque sans abri, et c’est comme ça que j’ai grandi. » il se souvenait. « Mon père était au chômage. Littéralement, sa solution au début, quand il n’y avait pas d’argent – et il y avait mon frère et moi, à 13 mois d’intervalle – il disait : « Nourrissez-les tous les deux jours ». Je pense que c’est à ce moment-là que ma mère a dit qu’elle avait réalisé qu’il pouvait y avoir un problème. »

Knight, qui a joué dans « The Brady Bunch » à l’âge de 10 ans, a déclaré qu’il se sentait « poussé » à devenir un enfant acteur pour subvenir aux besoins de sa famille.

« Je me sens totalement prostitué à ce moment-là par ma mère », a-t-il déclaré. « Je pense que d’une certaine manière, je l’étais totalement, et de son propre aveu, c’était le cas et qu’elle en était désolée. »

Il a poursuivi : « C’était [completely] un instinct de survie de sa part. Cela va fonctionner. Nous allons exploiter tout cela autant que nous pouvons, et nous aurons un certain niveau de sécurité car il n’y en a jamais eu pour la famille. »

« Et vous savez, en même temps, je dis : ‘Ouais, mais cela me sacrifie dans le processus' », se souvient Knight. « Peut-être que c’était conscient de sa part. Peut-être que cela valait le sacrifice. »

Néanmoins, le natif de New York a partagé que rejoindre l’industrie du divertissement à un jeune âge était devenu son « salut ».

« Je ne suggérerais jamais à quelqu’un que, pour son propre bien-être psychologique, il devrait se tourner vers l’industrie du divertissement pour se sauver », a-t-il déclaré. « Mais c’est un peu comme ça que ça a fonctionné pour moi. »

En 2019, Knight et son ami proche et producteur nominé aux Emmy Awards, Phil Viardo, ont fondé la société de production Former Prodigy Media. En avril, le duo a présenté son premier documentaire, « Truelove: The Film », au 22e Festival annuel du film de Beverly Hills, où il a remporté le prix du public pour le meilleur long métrage documentaire.

« Truelove: The Film » se concentre sur Callie Truelove, une jeune fille de 16 ans atteinte du syndrome de Williams, une maladie génétique rare « caractérisée par une déficience intellectuelle ou des problèmes d’apprentissage légers à modérés, des caractéristiques de personnalité uniques, des traits du visage distinctifs et des problèmes cardiaques ». et des problèmes de vaisseaux sanguins (cardiovasculaires), « par Medline. De nombreuses personnes atteintes du syndrome de Williams ont également des personnalités extraverties et sociales et « ont tendance à s’intéresser extrêmement aux autres ».

Selon son synopsis officiel, le documentaire suit Callie alors qu’elle « voyage à travers l’Amérique pour rencontrer d’autres personnes atteintes du syndrome de Williams et les aider à raconter leurs histoires. L’objectif de Callie est de diffuser sa marque unique d’amour inconditionnel et de sensibilisation au syndrome de Williams, tout en mettant en lumière le syndrome de Williams. d’autres atteints du syndrome de Williams. »

Knight a déclaré à Fox News Digital que Viardo l’avait approché avec l’idée de réaliser un documentaire sur la vie de Callie après l’avoir découverte sur YouTube.

« Elle avait juste ce sentiment de charme écrasant et était capable de désarmer et de rassembler tous ceux qui étaient autour d’elle », a déclaré Knight.

Il a poursuivi : « Elle a eu un impact, un impact très visible en créant l’unité. Et elle a juste dispensé de l’amour. Et son vrai nom était Truelove. C’est en quelque sorte le dernier mot. Devrions-nous aller de l’avant avec ce projet ? Ouais, eh bien, avec ça, oui, je suppose que nous devons le faire parce que l’idée était de la suivre et de voir comment elle rend le monde meilleur. »

Knight a déclaré que lui et Viardo n’étaient pas familiers avec le syndrome de Williams, mais Callie est devenue leur « point d’entrée » pour en apprendre davantage sur ce trouble.

« Et maintenant, nous avons un film qui est en partie un documentaire de sensibilisation sur le syndrome de Williams et adopté par la communauté du syndrome de Williams comme presque un véhicule d’enseignement et d’apprentissage pour ceux qui viennent d’atteindre un diagnostic ou ceux qui le savent mais ont du mal à expliquer ce qu’est le syndrome. c’est pour leur famille. Et c’est un avantage que nous n’aurions jamais pu imaginer lorsque nous avons commencé », a déclaré Knight.

En plus d’être producteur exécutif, Knight est également apparu dans le documentaire aux côtés d’un certain nombre de stars de la country, dont Wynonna Judd, Carrie Underwood, Darius Rucker, Dierks Bentley et Michael Ray.

Viardo a déclaré à Fox News Digital que l’Academy of Country Music gère un programme de musique d’été appelé Lifting Lives pour les personnes atteintes du syndrome de Williams.

« Chaque année, ils parrainent une étude Vanderbilt, qui a commencé sous la forme d’une étude appelée Williams Syndrome Camp », a-t-il déclaré. « Ils rassemblent chaque année de nombreux individus de Williams pour faire venir des artistes country et des auteurs-compositeurs, et ils créent de la musique ensemble. Et à la fin, ils se produisent au Grand Ole Opry. »

Il a poursuivi : « Et pendant ce temps, ils font en quelque sorte des recherches en arrière-plan. Et donc la musique country a adopté Williams. C’est un camp musical, mais il est complètement lié aux stars de la country, et c’est le point culminant de l’année. »

« C’est une autre chose », a ajouté Knight. « Ainsi, Williams semble prédisposer les personnes atteintes de la maladie génétique à cet incroyable talent musical inné, à ce talent musical et à cette volonté de s’exprimer. »

Knight a révélé qu’il avait amené Callie à la maison emblématique de Brady Bunch, qui récemment vendu pour 3,2 millions de dollarsau début de la production.

« Callie était fan de ‘The Brady Bunch' », a-t-il expliqué. « Nous avions la maison à l’époque pour lui montrer lorsqu’elle est venue pour la première fois en Californie. Et nous avons pensé que cela pourrait être un bon point de départ pour ce voyage. »

Knight a poursuivi : « J’ai été préparé dans mon voyage dans la vie, tempéré par cette chose, ‘Brady’. Vous savez, et pour moi, c’est une question de famille, et c’est à propos de l’amour qui règne dans cette maison. Et c’est ce qu’elle apporte au monde, ce côté qui, je crois, doit être davantage. »

« Et, vous savez, toute ma vie, on m’a dit que notre série avait créé [that] pour ceux qui l’ont regardé. »