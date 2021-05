Christopher Geidt: l’ancien bras droit de la reine est le meilleur choix pour lutter contre le fiasco plat de Boris Johnson

UNE

À première vue, le nouveau conseiller de Boris Johnson sur la conduite ministérielle, le très honorable Lord Christopher Geidt, GCB, GCVO, OBE, QSO, PC, FKC, pourrait être considéré comme le genre de patsy de l’établissement sur lequel on peut compter pour être utile à un premier ministre conservateur et, même s’il ne l’est pas, être facilement manipulé par le type de personnage sans scrupules qui a tendance à finir par être locataire au 10 Downing Street. Ou il se pourrait simplement que Johnson se soucie si peu du rôle fondamentalement édenté et de ce qu’il représente qu’il ne se soucie pas de qui fait le travail et qu’il était heureux d’accepter la suggestion de Geidt, très probablement faite par le secrétaire du cabinet, Simon Case. Case avait une position similaire avec les Cambridges et aurait pu penser que Geidt serait un allié utile dans la lutte interne pour la raison. Quoi qu’il en soit, c’était la décision de Johnson de nommer Geidt, et il vivra peut-être pour le regretter. Geidt, 60 ans en août, n’est guère l’un des fauteurs de troubles de la nature, mais il est peut-être plus expérimenté, indépendant d’esprit, astucieux et fondé sur des principes que Johnson ne le souhaiterait. Case, un personnage plus jeune et moins vieilli, semble plus redevable au Premier ministre, sur la base de ses performances hésitantes envers les députés du comité de l’administration publique la semaine dernière. Les secrétaires de cabinet avaient l’habitude d’intimider leurs premiers ministres, mais peut-être plus. Geidt peut donc ajouter un poids si nécessaire au contingent officiel de Downing Street: en d’autres termes, il a traité avec Slobodan Milosevic et le duc d’York à son époque, il est donc probablement prêt pour Bozza.

Bien sûr, Geidt est un produit typique du système de classe britannique, le genre de type auquel on s’attendrait pour finir par servir de secrétaire privé de la reine pendant une décennie. Sa famille de la classe moyenne supérieure a une longue histoire de service public dans l’armée et le Raj britannique en Inde, et son père, Mervyn, était QC et greffier en chef du tribunal de première instance. Curieusement, un cousin, Jeremy Geidt, a formé avec John Bird, John Fortune et Eleanor Brown une compagnie théâtrale itinérante de satiristes au début des années 1960 appelée The Establishment, dans laquelle la monarchie était doucement bafouée. L’Establishment peut avoir le sens de l’humour, évidemment.