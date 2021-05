CHRISTOPHER Eccleston a qualifié Doctor Who de « club de garçons » et a appelé le spectacle à impliquer davantage les femmes.

L’acteur, qui a joué la Neuvième régénération du voyageur temporel en 2005, a évoqué son retour dans la franchise dans le cadre d’une série de drames audio.

BBC

Christopher Eccelston revient en tant que The Doctor dans une nouvelle série audio[/caption]

Plus précisément, il a noté que la série pourrait se concentrer davantage sur l’histoire des femmes dans leurs intrigues, ou attirer plus de femmes dans l’équipe de rédaction.

Il a dit Magazine Doctor Who: «J’aimerais beaucoup que le Docteur rencontre Emily Davison, qui s’est jetée devant le vainqueur du Derby d’Epsom et a été l’une des précurseurs du mouvement féministe et une martyre pour cela.

«Je pense que ce serait extraordinaire pour lui de se mélanger avec elle et Emmeline Pankhurst et d’explorer cela.

«Vous savez, c’est formidable que nous ayons maintenant une femme médecin, et je pense que nous devrions aller plus loin dans la façon dont nous regardons l’histoire», a-t-il ajouté.

BBC

Christopher pense que le spectacle est un « club de garçons » à la fois devant la caméra et dans les coulisses[/caption]

BBC

Jodie Whittaker est entrée dans l’histoire en tant que premier médecin – mais Christopher estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour la représentation féminine dans la franchise[/caption]

«Russell T. Davies écrit le Docteur comme un seul Docteur; Steven Moffat l’écrit comme un autre; Rob Shearman lui écrit, c’est un autre.

«Un peu un club de garçons, cependant. Nous devons y remédier. »

Les commentaires de Christopher interviennent alors qu’il a été dit que Jodie Whittaker, la première régénération féminine de The Doctor, se prépare à raccrocher son manteau après la série à venir.

BBC

Christopher Ecclestone a joué aux côtés de Billie Piper dans la série en tant que neuvième médecin[/caption]

BBC

La rumeur dit que Jodie – le 13e docteur – quitterait la série à la fin de la prochaine série[/caption]

Cela n’a pas été confirmé par la BBC, mais suivrait la tradition de ses précédents médecins, qui resteraient pendant une période de trois séries avant de se régénérer.

Historiquement, le rôle principal de la série a été joué par des hommes blancs, avec une compagne à ses côtés.

Christopher a été suivi par David Tennant, Matt Smith et Peter Capaldi avant que Jodie ne brise le moule des 50 ans d’histoire de la série.

Cependant, le changement potentiel a vu les fans appeler le premier Black Doctor, une autre femme ou une personne non binaire pour continuer l’histoire de la série.

BBC

Les médecins précédents – y compris Matt Smith et David Tennant – étaient tous des hommes[/caption]

BBC

Jusqu’à Jodie, la série a été écrite par des hommes et des hommes vedettes – avec des femmes comme compagnons de voyage[/caption]

Les ennemis du Docteur, y compris les Cybermen, Daleks, Judoon et Sontarans, ont également été largement considérés comme des hommes – à quelques exceptions près, les Anges pleureurs, les Sisters of Plentitude et Missy – une régénération féminine de l’ancien homme Le Maître.

«Je pense qu’il est grand temps que nous ayons une Cyberwoman, je dois dire que», a déclaré Christopher. «Je pense que nous devons vraiment nous attaquer à cela.





«Le Docteur avec une Cyberwoman… cet élément dynamique et féminin de lui-même, qu’il utilise si bien, sa nature coquette, son admiration pour Gaia et la femelle serait formidable avec une Cyberwoman. Une cyberwoman maligne. »

La treizième série devrait être diffusée plus tard cette année.

Doctor Who est disponible sur BBC iPlayer, Britbox et Netflix.