Christopher Ciccone, qui a parlé de sa sœur Madonna, décède à 63 ans

Christopher Gerard Ciccone est né à Pontiac, Michigan, dans la région de Détroit, le 22 novembre 1960. Son père, Silvio Ciccone, connu sous le nom de Tony, était ingénieur et sa mère, Madonna (Fortin) Ciccone, était une X -technicienne en rayons qui a pris sa retraite pour se concentrer sur l’éducation de ses six enfants. Elle est décédée d’un cancer en 1963 et M. Ciccone a rapidement épousé Joan Gustafson.

Christopher a étudié la danse et l’anthropologie tout en fréquentant l’université de Western Michigan et l’université d’Oakland, une autre école du Michigan. À deux reprises, il a quitté son travail de danseur pour aider Madonna alors qu’elle démarrait sa carrière à New York au début des années 1980.

En 2016, M. Ciccone a épousé Ray Thacker, un acteur. Outre M. Thacker et Madonna, il laisse dans le deuil son père, trois autres frères et sœurs, Martin, Paula et Melanie, ainsi que deux demi-frères et sœurs, Jennifer et Mario. Sa belle-mère décédé mois dernier.

Après avoir vécu à Miami, Los Angeles et Londres, M. Ciccone a déménagé dans la péninsule inférieure du Michigan pour se rapprocher de sa famille.

M. Ciccone a écrit dans ses mémoires qu’il avait initialement espéré que son livre serait un moyen de « me définir et de me séparer enfin de ma sœur ». Cependant, lorsqu’il a terminé, il a déclaré qu’il avait acquis une « perspective » et accepté qu’« un aspect de ma vie ne changera jamais : je suis né fils de ma mère, mais je mourrai frère de ma sœur ».