Christopher Biggins a révélé que lui et Ross Kemp prononceraient des discours lors des funérailles de Barbara Windsor.

La légende de Carry On et d’EastEnders, Dame Barbara, est décédée la semaine dernière à l’âge de 83 ans, après avoir lutté contre la maladie d’Alzheimer.

Son ami proche Christopher, 72 ans, sera parmi les 30 personnes en deuil à l’enterrement le mois prochain en raison des limites de Covid.

Il a déclaré: «Je suis très honoré parce que vous ne pouvez accueillir que 30 personnes à l’enterrement et je suis l’un des orateurs.

«Anna Karen parle de sa jeunesse, je parle du milieu de sa vie et Ross Kemp d’EastEnders parle de cette partie de sa vie.







«Ce sera très, très triste. J’aurais aimé qu’il y ait un moyen de l’enregistrer pour que les gens puissent le regarder en ligne. Ça va être un jour terrible mais nous sommes tous là pour [her husband Scott Mitchell] et pour elle. Elle était très spéciale.

Il a dit que Barbara aurait été ravie d’entendre ce que les gens avaient à dire à son sujet depuis sa mort.

Apparaissant sur le déjeuner emballé de Steph sur Channel 4, il a déclaré à l’animateur Steph McGovern: «J’aurais aimé que nous ayons 24 heures à regarder vers le bas pour entendre ce que les gens disent. Barbara aurait été ravie.







«Elle était la femme la plus extraordinaire et elle était une de mes amies pendant 40 ans, et elle était si spéciale.»

Il a ajouté: «Son mari Scott est un ange, c’est un saint. Il a été fantastique et cela a été terrible pour lui parce qu’avec sa maladie, je ne savais pas qu’avec la maladie d’Alzheimer, vous oubliez de manger et de boire.

«Mais il a toujours été là. Tout le monde a fait caca ce mariage parce qu’ils ont dit qu’il y avait une énorme différence entre leurs âges.

