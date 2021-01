Christopher Biggins a révélé que sa copine légende du savon, Barbara Windsor, recevrait un énorme envoi pour célébrer sa vie en 2022.

La star d’EastEnders, Barbara, est décédée à l’âge de 83 ans en décembre de l’année dernière après une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Seuls 30 membres de la famille et des amis les plus proches de la sensation télévisée ont pu assister à ses funérailles à Londres en janvier en raison des restrictions strictes en matière de coronavirus en place au Royaume-Uni.

Christopher, 72 ans, a exprimé son espoir de célébrer la vie de Barbara de manière «en grand» en 2022 avec tous ceux qui auraient voulu lui dire au revoir.

Il a déclaré au Sun: «Malheureusement, je pense que cela va durer jusqu’en 2023 avant de revenir à la normalité complète, mais espérons qu’à la fin de cette année ou au début de 2022, nous pourrons vraiment l’envoyer [Barbara] en grand.

«Normalement, nous aurions pu remplir le stade de Wembley avec des gens qui auraient voulu dire au revoir. Les rues auraient été bordées.

Il a déclaré à propos de la veillée: «Pour jouer à 29 personnes tristes et bouleversées, il était très difficile de faire rire ici et là. Et bien sûr, il fallait rire parce que Barbara était une femme drôle. «

Christopher faisait partie des meilleurs amis de Barbara et leur amitié a duré quatre décennies.

La star de la télévision entretenait également une amitié étroite avec le mari de la star du feuilleton, Scott Mitchell, âgé de 20 ans.

Récemment, Christopher a expliqué qu’il avait été très difficile pour Scott d’organiser les funérailles de Barbara, d’autant plus qu’ils n’avaient droit qu’à 30 personnes.









Il a dit OK! magazine: «Cela a été très difficile pour Scott pendant la période de Noël et l’organisation des funérailles, ce qui a été difficile car vous n’avez droit qu’à 30 personnes, les partenaires ne peuvent pas y aller et c’est très traumatisant.

«Mais nous allons lui donner un bon départ et ensuite, espérons-le, dans un an, ou deux ans, nous serons en mesure de lui donner un bon départ avec des milliers de personnes.

Barbara a consolidé son statut de légende de la télévision au cours de sa carrière dans le showbiz.

Elle était surtout connue pour son personnage de longue date en tant que Peggy Mitchell dans EastEnders et ses apparitions dans les films Carry On.