Christophe Soumillon: Le meilleur jockey français perd son contrat avec l’Aga Khan après avoir donné un coup de coude à Rossa Ryan | Nouvelles de la course

Christophe Soumillon a vu son contrat avec l’Aga Khan résilié avec effet immédiat après avoir donné un coup de coude à sa compatriote Rossa Ryan de son cheval vendredi dernier à Saint-Cloud.

Le Belge, qui a été champion de jockey en France à 10 reprises et a remporté des courses majeures dans le monde entier, a connu un été controversé.

Il a d’abord écopé d’une longue interdiction en remportant l’Eclipse à Sandown sur Vadeni, permettant à sa monture de dériver vers sa droite peu après la ligne de célébration, évitant de peu un incident majeur.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Racing, le jockey Christophe Soumillon a admis avoir commis une “terrible erreur” après avoir poussé Rossa Ryan hors de la selle, ce qui a valu au pilote français une interdiction de deux mois.



Puis vendredi à Saint-Cloud, Soumillon s’est déplacé vers sa droite à mi-course dans le Prix Thomas Bryon, en sortant un coude, ce qui a forcé Rossa Ryan sur Captain Wierzba de Ralph Beckett à être renversée dans un incident d’horreur.

S’adressant exclusivement à Sky Sport Racing immédiatement après la course, Soumillon a déclaré : “J’ai reçu un peu de pression de Rossa sur mon extérieur alors que j’essayais de garder une meilleure position derrière Ryan [Moore, on Continuous].

“J’ai mis mon coude contre lui juste pour lui faire comprendre que je n’allais pas à l’intérieur. J’ai tout de suite su que j’avais fait une erreur et je suis terriblement triste de ce qui s’est passé parce que je déteste voir des choses comme ça.

“Je veux vraiment m’excuser auprès de tout le monde. Je suis content que Rossa aille bien mais ce n’était pas un acte gentil de ma part et je suis terriblement désolé.”

Soumillon s’est vu imposer une suspension de 60 jours par les commissaires de France-Galop, mais le fait que l’interdiction n’ait pas été immédiatement mise en colère a provoqué la colère de beaucoup et il a été autorisé à prendre ses montures de haut niveau le week-end de l’Arc, et il a ensuite terminé deuxième du grande course elle-même sur Vadeni.

Un communiqué publié sur les réseaux sociaux par les Aga Khan Studs se lit comme suit : « Suite à l’incident de vendredi dernier à Saint-Cloud, qui a entraîné la chute de Rossa Ryan, les Aga Khan Studs ont pris la décision de mettre fin à leur mandat avec Christophe Soumillon avec effet immédiat. .

“A partir de cette semaine, Soumillon pourra toujours porter occasionnellement les maillots de l’Aga Khan, à la discrétion des entraîneurs français et de l’équipe des Aga Khan Studs.

“A ce stade, il n’y a aucune intention de conserver un jockey en France dans un avenir prévisible.

“Christophe Soumillon a été le cavalier retenu de l’Aga Khan en France de 2002 à 2009 et de 2014 à 2022.”