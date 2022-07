Christophe Soumillon fait réduire l’interdiction de Coral-Eclipse à huit jours après le drame de célébration de Vadeni Sandown | Nouvelles de la course

Christophe Soumillon a vu sa suspension pour conduite imprudente à bord du héros de Coral-Eclipse Vadeni réduite de 12 à huit jours à la suite d’une audience en appel jeudi matin.

Le coureur d’origine belge a dirigé le vainqueur du Derby français de Jean-Claude Rouget vers une victoire palpitante, cependant, les stewards de Sandown étaient d’avis qu’il avait causé “une interférence significative” à la fois au Native Trail, troisième, et au quatrième domicile Lord North alors qu’il célébré en devenant le premier vainqueur de la course formé en France depuis 1960.

Charlotte Davison, qui a présenté le cas de la British Horseracing Authority dans un appel entendu devant un comité disciplinaire indépendant, a déclaré que la position de l’instance dirigeante était que les commissaires sur le parcours avaient raison d’interdire à Soumillon de 12 jours et que la décision devrait être confirmé.

Soumillon a reconnu avoir commis une faute le jour de la course, mais a fait appel de la sanction car il estimait que la sévérité de la suspension était sévère.

Apparaissant via Zoom depuis la France, Soumillon a déclaré: “Comme je l’ai dit aux commissaires tout de suite après la course, et en revoyant les images aujourd’hui, vous pouvez voir que j’ai fait une erreur, c’est sûr.

“Je ne savais pas combien de chevaux il y avait dans mon intérieur. Nous avons vu les vidéos au quart de vitesse, mais ce qu’il faut retenir, c’est que je roule à toute vitesse et je n’ai jamais vu ça entre M. (William) Buick ( sur Native Trail) et le rail il y avait M. (James) Doyle (sur Lord North). Je devrais probablement regarder, mais je ne l’ai pas fait.

“C’est sûr que les images après la ligne ne sont pas bonnes, ni pour la course ni pour moi, mais rien n’a été fait exprès et j’essaie vraiment de donner à mon sport la meilleure image possible.

Soumillon a initialement été suspendu de 12 jours après que Vadeni ait traversé deux rivaux après avoir remporté la ligne à Sandown





“Pour moi, c’était la chance de vivre l’un des plus grands jours de ma carrière, car il n’est pas facile pour un poulain de trois ans venant de France de gagner l’une des courses les plus difficiles du Royaume-Uni. Cette course n’a pas été gagnée par un cheval français pendant 60 ans et probablement j’ai trop fêté le moment.Mes enfants étaient là et il y avait beaucoup d’émotion pour moi ce jour-là.

“C’est comme un footballeur en finale qui marque un but, ils savent qu’ils ne peuvent pas enlever leur maillot pour célébrer mais parfois quelqu’un le fait. Ce n’est pas normal, mais quand la pression est relâchée, c’est comme une bouteille de champagne qui va – c’est ce que j’ai ressenti en dépassant la ligne.”

Soumillon a révélé qu’il avait contacté des relations de Native Trail et de Lord North pour vérifier que les deux chevaux étaient sortis indemnes de l’incident.

Il a ajouté: “Le lendemain de la course, j’ai appelé M. (Charlie) Appleby (entraîneur de Native Trail) et M. (John) Gosden (entraîneur de Lord North) pour avoir des nouvelles des chevaux et je sais que les deux chevaux allaient bien après la course. , donc ça a été un soulagement comme si j’avais entendu dire qu’un de ces champions s’était blessé à cause d’une de mes petites erreurs, j’aurais eu beaucoup de mal à comprendre.

Soumillon a déclaré que la peine de 12 jours était probablement la plus dure qu’il ait jamais reçue





“La suspension est probablement la plus dure que j’ai eue dans ma carrière. Je ne suis pas quelqu’un qui met mes collègues en danger à n’importe quel moment de la course.

“Douze jours, c’est probablement une centaine de courses pour moi, car je fais huit courses par jour. Si vous devez me donner une suspension, je peux l’accepter, mais je ne pense pas que c’était si grave ce jour-là – je pense que c’est était très sévère pour quelqu’un qui ne l’a pas fait exprès.

“Je pense que j’ai été professionnel pendant 99,8% de la course. Malheureusement, pendant trois foulées, je n’étais pas complètement concentré et cette petite fraction fait paraître la situation pire que ce qu’elle est réellement.”

Après une période de délibération, le président du comité de discipline, James O’Mahony, a confirmé que la suspension serait réduite.

Il a déclaré: “En général, bien sûr, Monsieur Soumillon est un cavalier et un jockey très respecté et, comme on peut s’y attendre, il s’est adressé à nous avec courtoisie et réalisme, acceptant que ce qu’il avait fait était mal et nous avons détecté des remords importants.

“Il y a beaucoup de points communs ici. C’est une conduite négligente, personne ne suggère le contraire, l’ingérence était considérable, personne ne suggère le contraire, et il y a eu un comportement irresponsable, comme l’a reconnu M. Soumillon.

“Mais, et il y a un gros mais, il y a dans ce cas un risque de sécurité très important et M. Soumillon et Vadeni sont inclus dans cela. Heureusement, personne n’est descendu et il n’y a pas eu de blessés.

“Le temps réel pendant lequel sa conduite du cheval peut être considérée comme irresponsable et en fait négligente était très court. Compte tenu de toutes ces questions, et compte tenu de l’atténuation et des facteurs aggravants, nous allons autoriser l’appel et ressentir le la peine était trop sévère.

“Le panel ordonne que la période de suspension soit de huit jours, donc l’appel réussit.”