Christophe Galtier quitte Lille deux jours après avoir remporté la Ligue 1

Le président lillois Olivier Letang a confirmé que les champions de Ligue 1 n’avaient pas réussi à convaincre Christophe Galtier de rester entraîneur.

Galtier, qui avait un an de plus sur son contrat, a rejoint Lille en 2017 après huit ans à Saint-Etienne et les a guidés vers leur premier titre de haut vol depuis 2011.

Le joueur de 54 ans était proche de l’ancien propriétaire et président Gerard Lopez, parti au milieu des difficultés financières du club en décembre dernier.

« Avec Christophe, nous nous connaissions avant de travailler ensemble à Lille », a déclaré Letang sur le site du club.

«Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous et notre relation s’est encore renforcée au cours de notre collaboration au cours des cinq derniers mois. J’ai naturellement essayé de le convaincre, mais je crois que sa décision était déjà prise.

« Tous les Lillois garderont de merveilleux souvenirs de son passage au LOSC, avec le couronnement de ce titre de champion de France. Nous ne pouvons que le remercier pour tout ce qu’il a apporté ici. »

La victoire 2-1 de Lille sur Angers dimanche leur a permis de terminer en tête avec un record du club de 83 points, un devant le Paris Saint-Germain.