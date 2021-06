Christophe Galtier : L’ancien patron de Lille serait la personne idéale pour Everton, déclare Luis Campos | Actualités footballistiques

Christophe Galtier serait le candidat idéal pour le poste de cadre vacant à Everton, selon l’ancien directeur sportif lillois Luis Campos.

Galtier a été lié à Everton après avoir quitté son poste au sein du club de Ligue 1 et est une personne dont la hiérarchie Goodison a été informée alors qu’elle cherchait un remplaçant pour Carlo Ancelotti.

Campos a travaillé aux côtés du joueur de 54 ans chez les champions de France et a déclaré que son style conviendrait parfaitement à la Premier League et à Everton.

« Christophe a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre, techniquement il est très astucieux et est extrêmement minutieux dans sa planification lors de la préparation d’une équipe », a déclaré Campos. Sky Sports News.

« Il aime un système 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League et c’est un fantastique motivateur dans le vestiaire.

« Il aime construire une équipe de qualité et de jeunesse, c’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique. »

Image:

Christophe Galtier célèbre avec ses joueurs lillois après avoir remporté le titre de Ligue 1



Everton est à la recherche d’un nouveau manager depuis la semaine dernière, lorsqu’il a été confirmé qu’Ancelotti reviendrait au Real Madrid après un an et demi dans le Merseyside.

La liste restreinte des candidats du club comprenait le patron de West Ham, David Moyes, qui était en charge des Toffees entre 2002 et 2013, et l’ancien manager des Wolves Nuno Espirito Santo, qui a également eu des entretiens avec Crystal Palace.

La salle du conseil d’administration d’Everton a également discuté de l’ancien patron Marco Silva – et de l’homme qui a failli remplacer Silva après son limogeage en décembre 2019, Vitor Pereira.

Image:

David Moyes, Nuno Espirito Santo et Roberto Martinez sont sur le point de devenir le nouveau patron d’Everton



D’autres candidats liés à la vacance surprise, dont Rafa Benitez, Roberto Martinez et Steven Gerrard, semblent hors du cadre au moins pour l’instant alors qu’Everton recherche son sixième manager en cinq ans.

Galtier a quitté Lille deux jours seulement après les avoir menés au titre de Ligue 1 en mai, mais il lui reste encore un an sur son contrat actuel.

Le Français a remporté aux Dogues leur quatrième titre de haut niveau et le premier en une décennie en terminant un point au-dessus du Paris Saint-Germain.

Galtier, à qui il restait un an de contrat, a rejoint Lille en décembre 2017 après huit ans à St Etienne et a été lié à des emplois à Nice, Lyon et Naples.