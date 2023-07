Christophe Galtier en garde à vue après une enquête sur le racisme

Les autorités françaises ont placé l’entraîneur-chef du Paris Saint-Germain Christophe Galtier en garde à vue vendredi à la suite d’allégations de discrimination et de racisme. Les allégations s’étendent au poste de direction de l’homme de 56 ans à Nice. Il n’a passé qu’une saison avec les Aiglons avant de rejoindre le PSG en 2022. La police a également arrêté le fils de Galtier.

Les allégations indiquent que Galtier a tenu des propos racistes et anti-musulmans au cours de sa seule saison à Nice. CMR Sport a révélé un e-mail envoyé par l’ancien directeur du football du club à la propriété concernant ces commentaires. Selon l’e-mail, Galtier a déclaré qu’il y avait trop de joueurs noirs et musulmans dans l’équipe.

Christophe Galtier dément le racisme envers les joueurs

La nouvelle de l’histoire a fait surface pour la première fois en mai lorsque le milieu de terrain niçois Khephren Thuram a demandé à son club de s’exprimer sur la question. « Je pense qu’il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qui s’est passé », a déclaré Thuram auparavant. Canal Plus. « Et je pense que ces gens devraient parler, pour clarifier tout ce que nous entendons. Cela m’émeut et me trouble beaucoup que les personnes concernées ne parlent pas pour que la vérité éclate.

Galtier a nié les allégations depuis qu’elles ont été révélées. L’entraîneur avait précédemment publié une déclaration sur la question par l’intermédiaire de son avocat. « Christophe Galtier a été stupéfait d’apprendre les propos injurieux et diffamatoires de M. Julien Fournier à son encontre », lit-on dans le communiqué. « Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu’il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat… pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires qui s’imposent. »

Le manager quitte le PSG dans les prochains jours

L’entraîneur est toujours techniquement sous contrat avec le PSG pour le moment. Cependant, les champions de Ligue 1 vont bientôt se séparer de Galtier. Les allégations ne font qu’ajouter à la probabilité de son départ.

Bien qu’il ait remporté le titre de champion de France, le PSG a dû faire face à des sorties précoces d’autres compétitions. L’ancien entraîneur de Barcelone, Luis Enrique, est le favori pour prendre la relève après le départ de Galtier. Fabrizio Romano raconte qu’Enrique signera prochainement un contrat de deux ans pour rejoindre les champions de France.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images