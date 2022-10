Christophe Colomb est la cible de “Earthdivers” de Stephen Graham Jones

NEW YORK – Même en quatrième année, Stephen Graham Jones pensait que l’histoire héroïque de Christophe Colomb était un pot.

“Tu veux dire le type qui a volé toutes nos terres et tué notre peuple et fait de nous des esclaves ?” a déclaré Jones, auteur du thriller surnaturel à succès du New York Times “The Only Good Indians” et membre de la tribu amérindienne Blackfeet. “C’est un héros?”

Environ 40 ans plus tard, Jones a canalisé cette confusion et cette colère juvéniles à propos de Columbus dans une nouvelle série de bandes dessinées intitulée “Earthdivers”, qui raconte une quête sanglante dans le temps jusqu’en 1492. Le premier numéro, sorti la semaine dernière, est déjà entré dans une deuxième impression en raison d’une forte demande, l’éditeur IDW a déclaré dimanche. Le prochain numéro est prévu pour début novembre et une série télévisée est en cours de développement dans une unité Disney.

La prémisse : Nous sommes en 2112, la Terre est une ruine environnementale, les super riches ont fui la planète et un groupe d’Amérindiens découvre une grotte dans le désert à travers laquelle ils peuvent voyager dans le temps. Ils envoient un émissaire dans le passé dans le but de tuer l’homme qu’ils considèrent comme la racine de leurs problèmes – Colomb.

“Je ne suis pas assez intelligent pour inventer une machine à voyager dans le temps, mais je peux inventer une narration”, a déclaré Jones, qui vit à Boulder, dans le Colorado, où il donne des cours universitaires sur l’écriture créative, le cinéma et, oui, la bande dessinée.

Malgré le matériel provocateur et la date de publication – quelques jours avant la Journée des peuples autochtones aux États-Unis, qui est toujours célébrée par beaucoup comme Columbus Day – Jones a déclaré qu’il n’avait reçu aucun refoulement sur “Earthdivers”, pas même de Silvio Dante. les types. (Un épisode de 2002 de “Les Sopranos” dépeint des membres de la famille du crime italien combattant des Amérindiens qui protestent contre Columbus Day.)

“J’ai seulement obtenu du soutien et des gens ont convenu que si nous le pouvions, nous devrions revenir en arrière et éliminer Columbus”, a déclaré Jones dans une interview vendredi au New York Comic Con.

Mais ce n’est pas si simple dans “Earthdivers”. Comme dans d’autres sagas de voyage dans le temps, comme la nouvelle de Ray Bradbury “A Sound of Thunder”, qui met en scène des chasseurs de gros gibier modifiant l’avenir en jouant avec la vie préhistorique, et le roman de Stephen King “11/22/63”, dans lequel le protagoniste tente d’empêcher l’assassinat de JFK, la mission dans la bande dessinée est plus facile à planifier qu’à faire. Le personnage principal, Tad, prend des décisions sanglantes de vie ou de mort alors qu’il met le cap sur le Nouveau Monde avec la Nina, la Pinta et la Santa Maria. À la fin du premier numéro, Tad craint de devenir un monstre.