Christoph Florin fusionne les mondes analogique et numérique à travers des vues de fenêtre dans les fenêtres du navigateur

Christoph et Florin Schmidt sont un duo d’artistes basé à Hambourg qui travaillent ensemble depuis 2009, même si techniquement, ils travaillent ensemble depuis un peu plus longtemps « si l’on compte construire des choses avec des Lego et faire des dessins d’enfants ensemble », explique Florin. Après avoir trouvé un terrain d’entente dans leurs styles de peinture, les deux hommes ont décidé de se réunir officiellement sous un seul nom d’artiste en 2011, fusionnant leur formation en école d’art avec des années d’expérience en art de rue.

Leur récente série de peintures de fenêtres de navigateur : Vues des fenêtres, a commencé lors des confinements pandémiques – une époque où « nos écrans étaient devenus une fenêtre sur le monde » et où nous regardions les rues vacantes à l’extérieur de la nôtre. « Coincés entre quatre murs, nous avons eu le privilège de réfléchir et de nous introvertir, mais aussi d’absorber beaucoup d’informations », explique Christoph. « Nous avons pu regarder des contenus de personnes susceptibles de nous montrer différentes perspectives, par exemple en mettant en lumière les problèmes des communautés marginalisées. »

Suite à leurs séjours prolongés dans le monde numérique de l’époque, les deux hommes ont joué avec l’idée d’étendre ces fenêtres de navigateur ouvertes en les explorant visuellement comme « des fenêtres apparemment réelles, permettant de regarder vers de vastes horizons (peut-être avec espoir et désir). », à travers la peinture. Dans une période où tout semblait assez confiné, Vues des fenêtres était une série de scènes de natures mortes surréalistes qui espéraient « observer les petites choses qui se passent sur les rebords des fenêtres », mettant en valeur des objets qui, d’une manière ou d’une autre, « peuvent afficher ou faire allusion à certains sujets comme l’isolement, la solitude, les problèmes sociaux, systémiques ou environnementaux, le genre ». rôles, identités, addictions, tentations, etc. », explique Florin.