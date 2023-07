Christo Lamprecht prend les devants à l’Open Championship : Qui est l’amateur de 6 pieds 8 pouces ?

La surprise matinale de l’Open Championship 2023 est assez complète. Il s’agit du jeune sud-africain de 6 pieds 8 pouces Christo Lamprecht.

Le senior montant de Georgia Tech, classé n ° 3 amateur au monde, a lancé un premier tour de 5 moins de 66 ans au Royal Liverpool pour entrer au club-house en solo en première place. C’est une avance qui pourrait très bien tenir jusqu’à la fin du premier tour au Royal Liverpool.

« C’est assez surréaliste », a-t-il déclaré aux journalistes par la suite. « C’est agréable de voir que beaucoup de travail dans les coulisses porte ses fruits. C’est quelque chose dont je n’ai pas encore rêvé, mais c’est plutôt cool.

Le tour de Lamprecht a été mis en évidence par trois birdies dans ses six premiers trous, un chip-in pour un birdie le 14 et atteignant le par-5 18 en deux pour un tap-in birdie pour clôturer le tour. Le point culminant viral, quant à lui, était un tir apparemment impossible à partir d’un bunker vert escarpé au quatrième, lorsque Lamprecht se tenait complètement droit avec une jambe dans le bunker et une étirée derrière lui dans le fairway, quelque chose que seul un centre de la NBA pourrait être capable de retirer.

Lamprecht, 22 ans, s’est qualifié pour cet Open Championship en remportant le British Amateur au Hillside Golf Club. Il a joué aux côtés de son compatriote Louis Oosthuizen au premier tour et a volé la vedette.

Son jeu et sa taille ont éclipsé une solide performance de 2 sous de Matthew Jordan, 27 ans, qui a grandi à un mile du Royal Liverpool et en était membre depuis l’âge de 8 ans. Jordan a pris le départ dans le premier groupe de la journée et a réussi un birdie.

« J’essaie certainement de penser à une meilleure expérience que celle-là », a déclaré Jordan par la suite, « et je ne pense pas pouvoir le faire. »

Qui est Christo Lamprecht ?

Le Sud-Africain a commencé à jouer en compétition à un âge précoce et était un joueur junior d’élite avant de traverser une série de poussées de croissance à partir de l’âge de 14 ans environ.

« Je ne savais pas ce qui se passait », a-t-il déclaré jeudi. « Je changeais de club tous les six mois. »

Lamprecht était également un joueur de tennis prometteur, mais a mis de côté la raquette au profit du golf au début du lycée.

Sa taille, il faut le dire, n’est pas une surprise.

« Mon père mesure 6 pieds 4 pouces et il est le plus petit des cinq dernières générations », a déclaré Lamprecht. « Du côté de mon père, la longueur est là. Mon grand-père mesurait 6 pieds 8 pouces et mon arrière-grand-père 7 pieds.

La taille de Lamprecht est liée à son talent. Il produit des numéros de vitesse de balle faciles dont les autres ne peuvent que rêver. Il a déclaré jeudi que son conducteur de stock parcourait 325 mètres et qu’il pouvait produire 340 mètres de portage en cas de besoin.

Lamprecht a été recruté à Georgia Tech par l’entraîneur Bruce Heppler et est deux fois All-American, y compris les honneurs de la première équipe en 2023. Sa victoire dans le British Amateur lui a également valu des billets pour le Masters Tournament et l’US Open de l’année prochaine.

