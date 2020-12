Des centaines de milliers de personnes à travers le monde répandent la joie cette veille de Noël en sonnant les cloches dans un effort pour lutter contre la solitude due aux restrictions du COVID-19.

L’initiative, baptisée « Christmas Eve Jingle », a été lancée en octobre par Mary Beggs-Reid, comme un moyen pour sa communauté locale à Harrogate, dans le nord de l’Angleterre, de célébrer ensemble la fête malgré les mesures en place pour lutter contre la propagation de la mort. pandémie.

Beggs-Reid a appelé son quartier à sortir à 18 heures, heure locale, pour sonner ensemble pendant deux minutes. Elle a également invité les gens à donner à leurs voisins susceptibles d’être seuls une sonnerie pour qu’ils puissent également participer.

« Nous ne pouvons pas être physiquement ensemble mais nous pouvons sonner ensemble! Une chance pour nous de nous sentir connectés et d’avoir un heureux souvenir de 2020 », a-t-elle écrit sur la page Facebook de l’événement.

Son idée a voyagé très loin avec près de 500 000 personnes du monde entier qui se sont inscrites pour participer.

Personnes en Australie et en Nouvelle-Zélande ont déjà posté des vidéos et des photos de leur famille participant.

Plus près de chez nous, le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait sortir ce soir pour sonner les cloches après avoir appelé Beggs-Reid pour la féliciter pour cette initiative.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés au monde avec près de 70000 décès attribués au COVID-19 et plus de 2,1 millions d’infections confirmées.

Les restrictions devaient initialement être assouplies à Noël au Royaume-Uni pour permettre aux familles de se rassembler, mais elles ont été resserrées à nouveau samedi.

L’Angleterre opère dans le cadre d’un système à plusieurs niveaux depuis début décembre pour lutter contre la propagation de la pandémie au niveau local.

Une majorité du pays est soumise aux deux niveaux de restrictions les plus sévères depuis lors, mais les autorités ont introduit un nouveau niveau, le niveau 4, qui a été lancé le week-end dernier dans des zones où le virus était particulièrement important, comme la capitale.

On s’attend donc à ce que les habitants de Londres, du sud-est et de l’est de l’Angleterre restent chez eux et limitent la socialisation à l’intérieur à leur foyer uniquement et les rassemblements en plein air à une seule personne d’un autre ménage.