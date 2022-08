Christmas 4 Kids lance une collecte de jouets et de cadeaux – Shaw Local

Les dons pour acheter des jouets, des vêtements pour enfants et d’autres cadeaux de vacances sont maintenant acceptés pour la campagne de Noël 4 Kids organisée par le bureau du shérif du comté de La Salle.

Lancé en 2005, le programme a aidé l’an dernier plus de 100 enfants du comté de La Salle pendant les vacances. L’organisation recherche des dons monétaires pour aider les familles cette année. Les dons peuvent être envoyés par la poste à l’adjointe Felecia Rasmussen au 808 Thornberry Drive, Ottawa IL 61350. Christmas 4 Kids est une organisation 501(c)(3) (ID à but non lucratif : 81-3809323).

Pour toute question, appelez Rasmussen au 815-433-2161 ou 815-830-1806 ou visitez Christmas For Kids LaSalle County sur Facebook.