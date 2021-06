Christine Wolf et Sam Horsfield partagent la tête du premier tour au Scandinavian Mixed | Actualités golfiques

Annika Sorenstam et Henrik Stenson sont co-organisateurs du tournoi

Sam Horsfield et Christine Wolf ont tiré huit-moins de 64 pour partager la tête du premier tour au Scandinavian Mixed à Göteborg.

Wolf mène six femmes dans le top 20 après le premier jour de l’édition inaugurale de l’événement au Vallda Golf and Country Club, avec Felicity Johnson et la star de la Solheim Cup Caroline Hedwall qui volent également haut.

Henrik Stenson a ouvert avec un solide 70 de quatre oiseaux, mais la co-animatrice du tournoi Annika Sorenstam a trouvé les choses un peu plus difficiles lors de sa première sortie en compétition à domicile depuis 13 ans, bien qu’un plus de 73 ait été un effort louable des 50 ans. -vieille.

Mais Wolf était la vedette du spectacle au premier tour, et l’Autrichienne allait déjà bien à quatre sous les 14 trous lorsqu’elle s’est hissée au sommet du classement avec deux autres birdies de chaque côté d’un aigle au 16e.

Un par à 18 plafonnait un 30 vers l’intérieur pour terminer un premier match sans bogey, et elle a déclaré: « J’ai assez bien commencé et j’ai réussi un birdie les deux premiers par-cinq qui sont arrivés et je l’ai en fait touché assez près sur certains des trous, mais je n’ai pas t faire des putts sur les neuf premiers.

« Puis, tout d’un coup, je l’ai touché de près et vers la fin, le putter est devenu très chaud. C’était agréable ! Je l’ai vraiment bien touché, surtout mes disques, ils sont au milieu. frappez-le très fort, et il restera toujours droit. Je fais confiance à mon jeu.

Christine Wolf a tiré un brillant 64 sans bogey

« Nous adorons rivaliser avec les gars, nous avons eu quelques épreuves mixtes à la maison. C’est juste amusant. À la maison, il y a beaucoup de gars contre qui je joue, et j’aime vraiment concourir contre eux. »

Horsfield a marqué sur les neuf premiers, réussissant des birdies à cinq des sept premiers trous avant de rentrer à la maison en 32, inscrivant des quatre à chacun des normales cinq pour rejoindre Wolf sur huit sous.

« C’était vraiment très solide », a déclaré l’Anglais, deux fois vainqueur du UK Swing de l’European Tour en août dernier. « Je n’ai pas vraiment profité des normales cinq cette année, c’était donc mon objectif principal. J’ai touché tous les fairways et je les ai joués en quatre sous aujourd’hui. plus et c’est huit sous.

Wolf et Horsfield ont une avance d’un coup sur la paire anglaise Steven Brown et Ashley Chesters, qui a réussi cinq birdies consécutifs à mi-parcours, tandis que Kalle Samooja et Pep Angles ont également ouvert avec 65s.

Johnson a rebondi d’un bogey au premier avec quatre birdies au cours des cinq trous suivants et a ensuite tiré un 66, tandis que Hedwall et Lina Boqvist sont les meilleures joueuses à domicile avec cinq sous la normale.

Stenson a clairement apprécié de jouer aux côtés du co-animateur Sorenstam et du capitaine victorieux de la Ryder Cup Thomas Bjorn, et il profite de l’occasion malgré le fait que son jeu soit de mauvaise humeur.

Wolf partage la tête du premier tour avec Sam Horsfield

« C’était bien de jouer avec Thomas et Annika », a déclaré l’ancien champion de l’Open, qui a dégringolé au 145e rang mondial après avoir raté le cut lors de huit de ses 12 départs en 2021.

« Je ne pense pas que c’était la plus belle manche que nous aurions pu organiser entre nous, mais nous avons terminé en tant qu’amis et nous vivons pour nous battre un autre jour. C’est probablement la meilleure façon de décrire le golf, mais c’était très amusant.

« Mon fils a passé une bonne journée hier avec Henrik Larsson et Henrik Zetterberg dans le pro-am. Il s’est plutôt bien comporté, donc je pourrais lui donner une bague maintenant et obtenir quelques conseils alors que mon long jeu est en difficulté! »

Sorenstam, qui a mélangé quatre birdies avec cinq bogeys, a ajouté: « Parfois, ce n’est pas une question de score, c’est plus une question d’ambiance, de personnes avec qui vous êtes et de l’environnement. Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur jour.

« C’était agréable d’enfin sortir et jouer. J’ai vraiment apprécié. J’étais assez satisfait de mon jeu du tee au green, et à partir de là, pas si content. C’est comme ça, mais je pense que dans l’ensemble c’est a été une excellente journée. En regardant les scores, vous pouvez voir qu’ils sont assez bas, donc j’espère que cela signifie que beaucoup de joueurs sont heureux. «