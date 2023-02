Christine Wilson, seule commissaire républicaine de la FTC, démissionnera

Mme Wilson est une avocate antitrust de longue date et a été nommée à la FTC par le président Donald J. Trump en 2018. La FTC compte cinq commissaires.

“Ma préoccupation fondamentale concernant sa direction de la commission concerne son mépris délibéré des limites imposées par le Congrès à la compétence de l’agence, son mépris des précédents juridiques et son abus de pouvoir pour obtenir les résultats souhaités”, a écrit Mme Wilson à propos de Mme Khan.

Mme Khan a déclaré dans une déclaration conjointe avec deux commissaires démocrates de la FTC, Rebecca Slaughter et Alvaro Bedoya, “Bien que nous soyons souvent en désaccord avec la commissaire Wilson, nous respectons son dévouement à ses convictions et sommes reconnaissants pour son service public.”

Le départ de Mme Wilson devrait exercer une plus grande pression politique sur l’agence, que les législateurs républicains et les entreprises ont critiquée pour être trop dure avec les entreprises. Le Congrès contrôle les budgets des agences et peut menacer de restreindre les pouvoirs de la FTC via son pouvoir de financement. Il peut également appeler Mme Khan à comparaître lors d’audiences de surveillance publique.

Mme Khan a défendu ses actions, affirmant que l’approche permissive de l’agence en matière de fusions au fil des décennies avait permis à des entreprises comme Google, Meta et Amazon de gonfler leur taille et de ronger la concurrence. Elle a poussé l’agence à prendre en charge des cas plus risqués qu’elle pourrait même ne pas gagner.