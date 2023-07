Christine Sinclair elle révèle le secret de sa longévité à la veille de sa sixième apparition en Coupe du monde

Il y a peu de joueuses à la Coupe du monde féminine de cet été qui se rapprochent même du succès et de l’expérience de la superstar canadienne Christie Sinclair.

Sinclair joue au beau jeu depuis plus de 20 ans, après avoir disputé son premier match professionnel en 2001. Star de divers clubs et de son pays, l’attaquante a amassé plus de 320 sélections et marqué 190 buts internationaux au moment de la rédaction. Avant sa sixième Coupe du monde, la machine à buts a partagé le secret de ce record de buts avec QuatreQuatreDeux.

« Je touche du bois, j’ai eu la chance de ne pas avoir subi de blessures tout au long de ma carrière, ce qui aide certainement », a déclaré Sinclair. FFT. « Probablement plus que tout, j’adore ce jeu. J’aime toujours venir m’entraîner tous les matins, que ce soit avec mon équipe de club Portland Thorns ou l’équipe nationale, en passant par la mouture avec tous mes coéquipiers.

« Je veux dire, j’ai en quelque sorte eu ma première chance de bien réfléchir à tout en écrivant mon livre Jouer le long jeuavec Stephen Brunt », poursuit-elle. « Il a pu poser des questions qui m’ont vraiment fait penser à des moments du passé.

« Mais dans l’ensemble, j’apprécierai beaucoup plus tout après avoir raccroché les crampons. Je dirai que l’or olympique était si spécial – juste le voyage de gagner les deux médailles de bronze, qui a contribué à changer la culture et la popularité du sport au Canada, puis finalement gagner l’or était… incroyable! Avant le tournoi, nous nous sommes donné pour mission de changer la couleur de la médaille et nous l’avons réussi. Entendre l’hymne national canadien joué était inoubliable. «

Sinclair a également partagé ses hauts et ses bas en vieillissant dans le sport qu’elle aime.

« En dehors des choses qui me font un peu plus mal après le match, je suis juste devenue une joueuse plus intelligente, pouvant utiliser mes expériences pour aider mes coéquipières à lire le jeu et des choses comme ça », dit-elle. « Sur le terrain pour mes deux équipes, je pense que vous m’auriez vu tomber un peu plus bas dans le milieu de terrain que par le passé, donc je peux être impliqué dans la construction et créer des opportunités.

« Il s’agit de passer de longues heures sur le terrain d’entraînement, de manipuler le ballon de différentes manières et de s’entraîner à marquer depuis n’importe quel point du terrain en utilisant ma tête et mes deux pieds. Plus vous avez une grande boîte à outils, meilleures sont vos chances de marquer. Avoir de bons coéquipiers au fil des ans aide certainement ! »

