Christine Simpson quitte Sportsnet après de nombreuses années au sein du réseau

Christine Simpson se sépare officiellement de Sportsnet.

La journaliste et animatrice de télévision de longue date a annoncé son départ du réseau dans un long fil de discussion sur X mercredi.

« Alors que mon passage chez Sportsnet touche à sa fin, je ne peux m’empêcher d’être reconnaissante de mon expérience. Depuis que nous avons commencé à diffuser en 1998, j’ai eu le privilège absolu de couvrir la LNH », a-t-elle écrit.

2/2 Pour moi, c’était bien plus qu’un simple travail. Même si je suis triste de voir mon chapitre chez Sportsnet se terminer, j’ai hâte de voir ce que le prochain chapitre m’apportera. Merci à tous ceux qui m’ont suivi et soutenu tout au long du chemin. — Christine Simpson (@SNChrisSimpson) 11 septembre 2024

« Pour moi, c’était bien plus qu’un simple travail. Même si je suis triste de voir mon chapitre chez Sportsnet se terminer, j’ai hâte de voir ce que le prochain chapitre me réserve », a ajouté Simpson. « Merci à tous ceux qui m’ont suivi et soutenu tout au long de mon parcours. »

L’équipe de relations publiques de Sportsnet a réagi à la nouvelle en remerciant Simpson d’avoir « été une pionnière dans la diffusion sportive » et en lui souhaitant le meilleur.

Après plus de 20 ans à présenter les plus grandes personnalités du hockey avec son style et sa grâce emblématiques, Sportsnet se sépare de Christine Simpson. Merci, Christine, d’être une pionnière dans la diffusion sportive et pour tout ce que vous avez apporté à Sportsnet. Nous vous souhaitons le meilleur ! https://t.co/3IzwDwtsRe — Sportsnet PR (@SportsnetPR) 11 septembre 2024

La carrière de la femme de 59 ans dans le domaine de la radiodiffusion a commencé avec le lancement initial de Rogers Sportsnet en 1998. Elle s’est rapidement fait remarquer en tant que journaliste spécialisée dans le hockey et animatrice de Showtime avec Chris Simpson.

Simpson, la sœur aînée de l’ancien attaquant des Oilers d’Edmonton et actuel analyste de Hockey Night in Canada Craig Simpson, a brièvement quitté le réseau en 2008, mais est revenue trois ans plus tard.

Avant de se joindre à Sportsnet, Simpson était directeur du marketing au Temple de la renommée du hockey et premier animateur en salle des Maple Leafs de Toronto. Originaire de London, en Ontario, il a également travaillé comme journaliste de bord de patinoire pour ABC, ESPN et NBCSN, a animé « Captains » sur le réseau NHL et a brièvement couvert les Devils du New Jersey pour MSG Plus.