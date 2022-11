Christine Quinn s’efforce de ressembler à “une variante d’une Barbie”: “Elle a juste cette esthétique impeccable”

L’ancienne star de “Selling Sunset” Christine Quinn vit dans un monde de Barbie.

Quinn a récemment révélé que ses cheveux blonds et ses choix de style faisaient partie de son objectif plus large de ressembler à la poupée populaire. Quinn a expliqué qu’elle s’était toujours intéressée aux soins de la peau, au maquillage et aux cheveux depuis qu’elle était adolescente, notant qu’elle se coiffait et se maquillait souvent, mais aussi ceux de ses amis.

Cet amour de la création d’une esthétique l’a suivie jusqu’à l’âge adulte dans le but de toujours ressembler à une version de Barbie.

“C’est toujours une variante d’une Barbie, vous savez, que ce soit une Barbie de golf ou une Barbie de Sharon Stone, quelle que soit la Barbie à ce moment-là”, a-t-elle déclaré Séduire.

“Il a juste cette esthétique sans faille à laquelle je m’efforce toujours.”

Une partie de la réalisation de l’esthétique Barbie est les cheveux blonds platine, quelque chose que Quinn a pu réaliser en décolorant ses cheveux depuis qu’elle avait 14 ans. “, l’amenant à trouver un autre moyen d’obtenir le même look.

“J’ai une telle relation d’amour-haine avec mes cheveux blonds. Je me décolore les cheveux depuis des années, depuis que j’ai probablement 14 ou 15 ans … et cela entraîne des dommages”, a expliqué Quinn. “Avec ‘Selling Sunset’, quand je tournais, nous nous coiffions tous les jours, si ce n’est deux fois par jour. Et donc c’est devenu beaucoup. Et puis j’ai découvert la couleur ultra-élévatrice, et j’ai fait que depuis lors.”

Quand elle était plus jeune, Quinn a dit qu’elle était douée pour décolorer et teindre ses propres cheveux, en plus de savoir comment les coiffer et même de mettre en valeur et de colorer les cheveux de ses amis. Elle essayait toujours de suivre les tendances, rappelant la tendance de mettre l’eye-liner Wet ‘n Wild sur la ligne de flottaison de ses yeux.

Sa passion pour se maquiller elle-même s’est poursuivie dans sa vie d’adulte. Quinn a déclaré qu’elle créerait parfois son propre look pour les grands événements et les tapis rouges, comme la Fashion Week de Paris.

“C’est quelque chose que je fais encore à ce jour. Même lorsque j’étais à la Fashion Week récemment, j’ai fait 90 % de mon maquillage, et je me suis probablement coiffée quelques fois parce que j’aime toujours le faire.” elle a expliqué. “Il n’y a rien de tel que de le faire vous-même si vous savez quel look vous voulez obtenir.”

En tant que personne dont l’esthétique est si importante pour elle, Quinn est prête à tout essayer pour garder une apparence jeune. Bien qu’elle “ne puisse rien faire pour” vieillir, elle “remercie Dieu pour le Botox et les produits de comblement” de l’avoir aidée tout au long du processus.

“J’étais en fait en France lors d’un dîner avec Julia Hobbs de Vogue qui a la plus belle peau de verre que j’aie jamais vue”, a déclaré Quinn. “Et j’étais comme, ‘Dis-moi tout.’ Et elle dit : « Je fais de la luminothérapie jaune trois fois par semaine. J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, dessus.’ Alors je suis immédiatement allé sur Amazon. J’ai eu cette lumière dont je me suis assuré qu’elle avait une thérapie jaune. Et j’essaierai de le faire quand je serai à la maison.

Depuis qu’elle a annoncé qu’elle ne reviendrait pas pour la prochaine saison de “Selling Sunset”, Quinn a déclaré qu’elle essayait de se concentrer davantage sur le mannequinat et de poursuivre sa carrière. Elle est signée avec IMG Models et a des accords avec Marc Jacobs, Balenciaga, Amazon et Samsung.

“La mode et la beauté sont mon domaine depuis toujours. … J’aime tout ce qui est glamour et qui peut vous faciliter la vie.” dit Quinn. “J’adore l’industrie de la beauté parce qu’elle évolue constamment et que les gens se sentent comme les meilleures versions d’eux-mêmes. Je pense que c’est ce qui est si séduisant.”